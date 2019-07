Soli Pompeiopolis 12 aylık kazı programına alınıyor

Tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan, Mersin’in vedünyanın en önemli değerleri arasında yer alan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’ndekikazı çalışmalarının 12 aylık mali destek programı kapsamında değerlendirileceğibilgisi verildi.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, biz dizi ziyaret için Ankara’yagiden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Soli Pompeiopolis Antik Kenti’ndeyapılan kazı çalışmalarının sağlıklı ve hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi içingirişimlerde bulundu. İçerisinde antik limanında bulunduğu Soli Pompeiopolis kazıçalışmalarının tamamlanması ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarılmasıdurumunda Mersin ve Türkiye turizminin lokomotifi olabileceğini dile getiren Tarhan,konuyu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin MilletvekiliLütfi Elvan aracılığı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a iletti. MezitliBelediyesi’nin desteğiyle yapılan kazı çalışmaları ve Selçuk Üniversitesi Su AltıAraştırma Ekibi tarafından gerçekleştirilen su altı incelemeleri hakkında bilgileraktaran Tarhan, destek sözü aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuş olan proje kapsamında Soli PompeiopolisAntik Kenti kazı çalışmalarının 12 aylık mali destek programı kapsamındadeğerlendirileceği bilgisi verildi.

Temasları hakkında bilgiler aktaran Başkan Tarhan, Mezitli’de turizm alanındayaşanan sorunlar hakkında hazırladıkları dosyalar ile Ankara’ya gittiklerini söyledi.Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın büyük ilgi gösterdiği ziyarette, Bakan Ersoy’un SoliPompeiopolis Antik Kenti kazılarının daha çabuk bitirilmesi amacıyla yılın 12 ayıçalışma yapılabilmesi için gereken mali desteği vereceği sözünü verdiğini ifadeeden Tarhan, “Bu zenginlikleri bir an önce yeryüzüne çıkararak insanlarlabuluşturmalıyız. Burada 3 bin yılla yayılmış medeniyetlerin üst üste gelmişkalıntılarından bahsediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilegörüşen Elvan, kazı çalışmalarının 12 aylık mali desteğe bağlanacağını ifade etti.Soli Pompeiopolis kazılarının bir an önce bitirilerek bir an önce turizmekazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği yönündeki girişimlerimizkarşılık buldu. Ümit ediyorum ki, Antik Limanın da ortaya çıkarılmasıyla SoliPompeiopolis Türkiye’nin turizm alanında göz bebeği olacaktır” dedi.