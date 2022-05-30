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Biyografi Solhan Emniyet Müdürü Halil Koç kimdir? Halil Koç ölüm nedeni nedir, neden öldü?
Biyografi

Solhan Emniyet Müdürü Halil Koç kimdir? Halil Koç ölüm nedeni nedir, neden öldü?

Bingöl’ün Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Peki Halil Koç kimdir? Halil Koç nereli kaç yaşındaydı? Halil Koç hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2022-05-30 09:00:00 - 2022-05-30 09:01:03
Solhan Emniyet Müdürü Halil Koç kimdir? Halil Koç ölüm nedeni nedir, neden öldü?

Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, ilçeye bağlı Elmasırtı köyünü ziyareti sonrası dönüş yolunda aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ilçe emniyet müdürü Koç, Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Halil Koç kimdir?

Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, kalp krizi sonucu vefat etti. 50 yaşındaki Koç, evli ve 2 çocuk babasıydı. İHA'nın haberine göre; 1994 Polis Akademisi mezunu olan Halil Koç, ilk görev yeri İstanbul’da komiser yardımcısı olarak göreve başladı. İstanbul, Erzurum, Edirne, Osmaniye ve son olarak yapılan atamayla Bingöl’ün Solhan ilçesine ikinci sınıf emniyet müdürü olarak atanan Emniyet Müdürü Halil Koç’un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

 

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