Solcu şarkıcı Teoman: Solculuk anlayışım 20'nci yüzyılda kaldı

Şarkıcı Teoman, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a röportaj verdi. İşte Teoman'ın o röportajının dikkat çeken bölümleri...



TÜRK HALKI GEREKSİZ YERE BİRBİRİYLE ÇATIŞTIRILDI

Toplumsal barışın önemine de değinmişsiniz kitapta. Toplumsal barışın yolu birbirimizi anlamaktan geçiyor, değil mi?

-Tabii ki. Çocukluğuma denk gelen 70'li yıllardan beri ülkemin sosyal, siyasi dünyasının tanığıyım ve hayatım, Türkiye için toplumsal barış özlemiyle geçti. Hayatım boyunca türlü türlü nedenlerle, Türk halkının gereksiz yere birbiriyle çatıştığını gördüm. 80 öncesi yaşanan siyasi olayların şu anda ne kadar gereksiz olduğunun farkındayız. Zaman geçince, şu anda yaşadığımız çatışmaların da aslında ne kadar önlenebilir olduğunu göreceğiz. Bir an önce bu problemleri çözmek zorundayız. Türkiye, geçmişin kavgalarına, küskünlüklerine takılıp kalmamalı. Dünya tarihsel olarak zor bir dönemeçten geçiyor ve gelecekte hayalini kurduğumuz Türkiye'nin var olabilmesi için, halk olarak da çatışmasız ilişki kurmak zorundayız. Türkiye gücünü iç politikanın çatışmalarına harcamamalı.

SOLCULAR IRKÇI PARTİLERE OY VERİYORLAR

Kitapta "Solcular, fakirleri koruyor. Biz de fakiriz, o zaman, ben de solcuyum" diyorsunuz. Solun hâlâ fakirleri koruduğunu düşünüyor musunuz?

-Eskiden solun rezervi olan işçiler, Fransa'da Marine Le Pen'in ırkçı partisi Ulusal Cephe'ye oy veriyorlarsa, burada konu başkaymış diye düşünmek lazım. Ya da Trump'a oy veren zenciler ve hispanikler göz önüne alındığında... Rusya'nın ekonomisi berbat, halk perişan ama Putin'e destek yüzde 80-90'larda. Solculuk anlayışım 20'nci yüzyılda kaldı. Olayların başka türlü yürümesi gerekiyordu, şaşkınım.

'TÜRKİYE'DE SİYASİ VE SOSYAL KAVGALARIN BİTMESİNİ İSTİYORUM'



Sosyal medyayla ilişkiniz mesafeli. Son yıllarda sosyal medyayı kullananlar kendileri gibi düşünmeyeni linç ediyor...

-Sosyal medyanın negatif etkileri büyük oldu. İnsanlar sabun köpüğü gibi bir dünya yarattılar kendilerine, sadece kendileri gibi düşünenlere yer veriyorlar köpüğün içinde. Karşıt fikirlileri düşman ilan ediyorlar. Kışkırtıcı haberler yapılıyor ve insanlar delicesine sosyal medya üzerinden savaşıyorlar. Fikir alışverişi veya tartışma olmuyor, bodoslama hakarete başlıyorlar. Ben uzlaşmacı bir pozisyonu öneriyorum. Türkiye'deki her siyasi, sosyal görüş sahibiyle aramda, karşılıklı bir saygı ilişkisi istiyorum. Türkiye'nin siyasi, sosyal kavgalarının bitmesini, Türkiye'de kimsenin kendisini mağdur hissetmeyeceği bir ortamı umut ediyorum.