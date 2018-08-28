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Solcu kafa böyle bir şey! Dün söyledi bugün inkar etti

Derya Köroğlu, Sabah gazetesine verdiği röportajdaki CHP ile ilgili açıklamaları nedeniyle solcular tarafından sosyal medyada lince uğrayınca Instagram hesabında çark ederek "Sözlerim çarpıtıldı" açıklamasında bulundu. Sözlerini inkar eden Köroğlu’na Sabah gazetesi ses kaydını yayınlayarak cevap verdi.

28 Ağustos 2018 Salı 12:37

Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, sol düşüncenin kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Köroğlu, dün Sabah gazetesinde yayınlanan röportajında CHP’yi eleştirmiş “CHP'ye sitemimiz çok büyük. Atatürk'ün partisi filan değiller artık!” demişti. Röportajda sol iktidarların dikta rejimlerine dönüştüğünü de söyleyen Köroğlu sosyal medyadan solcuların ve CHP’lilerin yoğun tepkisi ile karşılaştı. Her seferinde ‘düşünce özgürlüğü’nden bahseden CHP’liler ve solcular kendileri eleştirilince Köroğlu’na demediklerini bırakmadı.

SES KAYDI YAYINLANDI

CHP’yi eleştirdiği açıklamaları sonrası sosyal medyada CHP’liler tarafından yoğun tepki alan Köroğlu, Sosyal medya hesabından "Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözler" diyerek röportajdaki sözleri inkar etti. Sabah gazetesi ise Köroğlu’na röportajın ses kaydını yayınlayarak cevap verdi.

İşte o ses kaydı;

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 12:37
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