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Solcu Çipras'a anket şoku! Halk artık onu istemiyor

Yunanistan'da sosyalist Başbakan Aleksis Çipras'ın "Halkın adamı" imajı yavaş yavaş siliniyor. Ülke genelinde yapılan son anketlerde Çipras'ın oy oranı her geçen gün biraz daha düştüğü ortaya çıktı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 14:25
Solcu Çipras'a anket şoku! Halk artık onu istemiyor

Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras'ın partisi Radikal Sol Koalisyon (Syriza) yapılan son anketlere göre en yakın rakibinden 9,5 puan fark yedi.

SYRIZA en yakın rakibi Yeni Demokrasi Partisi'ne (ND) genel seçimlerde 7 puan fark atmış ve beklentilerin üzerinde bir farkla kazanmıştı.

Bugün yapılan anketlere göre ise Yeni Demokrasi Partisi 9,5 puan önde görünüyor.

MAKEDONYA ANLAŞMASI FARKIN AÇILMASINA NEDEN OLDU

Farkın açılmasında, Prespes’de Makedonya’nın isim konusuyla ilgili imzalanan anlaşmanın etkili olduğu düşünülüyor, zira bu anlaşmaya SYRIZA seçmenlerinin de büyük bir bölümünün karşı çıktığı görülüyor.

Bunun dışında borçlarla boğuşan Yunanistan halkından büyük bir kesim son altı aydır Yunanistan’daki işlerin yanlış istikamette ilerlediğini düşünüyor.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 14:25
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