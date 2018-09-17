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Solaklar artist Tarık Akan’ı andı

Yeşilçam’da “ezilenlerin” rolünü oynayan işadamı Tarık Akan, ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında solaklar tarafından anıldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:38
Solaklar artist Tarık Akan’ı andı

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı da olan oyuncu Rutkay Aziz’in yanısıra, oyuncu Cihat Tamer de mezar başında birer konuşma yaparak, Tarık Akan’ın “Cumhuriyet çocuğu” olmasından övgüyle bahsettiler. Tören sonrası mezarlığa karanfil bırakıldı.

Akciğer kanserinden hayatını kaybeden Tarık Akan’ın cenaze töreninde  abisi ve çocukları namaza katılırken, arkadaş ve dostlarının çoğu namaza iştirak etmemişlerdi..

Tarık Akan için Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen veda töreninde de piyano çalınmış, alkışlarla uğurlama yapılmıştı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 12:38
  1. Tarık Akan
  2. yeşilçam
  3. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı

YORUM YAZ

  • emreemre36 dk önce
    Demek cumhuriyet çocuğu idi. Vay vay vayyyyy. Atatürk ilke ve inkilapları gittiği yerde hiç hükmünde. Ateşi bol bol olsun. cumhuriyet çocukları sizde tarığı yalnız bırakmayın, biran evvel birlikte kızarmaya gidin
  • DELİBEYDELİBEY1 sa önce
    DEMEKKİ Sİ,ZLER ... GÖRÜNÜMLÜLER EZİLMEMİŞ AKİT İLK DEFA DOĞRU YAZMIŞINTEBRİK EDERİM...
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    tarık akan cumhuriyet çocuğuda bizler o.... u çocuğumuyuız bizlerde türküz. bahaneye bak cum cum çocuğuymuş. başka bir bahane bulamadınızmı bilhassa chpkk lılar bunlar. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
  • misafirmisafir1 sa önce
    AYIP OLUYOR ...
  • SOKUCUSOKUCU1 sa önce
    EEE NE VAR BUNDA .. 
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