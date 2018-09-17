Solaklar artist Tarık Akan’ı andı

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı da olan oyuncu Rutkay Aziz’in yanısıra, oyuncu Cihat Tamer de mezar başında birer konuşma yaparak, Tarık Akan’ın “Cumhuriyet çocuğu” olmasından övgüyle bahsettiler. Tören sonrası mezarlığa karanfil bırakıldı.

Akciğer kanserinden hayatını kaybeden Tarık Akan’ın cenaze töreninde abisi ve çocukları namaza katılırken, arkadaş ve dostlarının çoğu namaza iştirak etmemişlerdi..

Tarık Akan için Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen veda töreninde de piyano çalınmış, alkışlarla uğurlama yapılmıştı.