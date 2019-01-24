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Solak T24, danışmanını tacizden ceza alan yazarını masum ilan etti!

Danışmanına yönelik cinsel saldırıda bulunan ve mahkeme tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezası alan solcu yazar Murat Paker, yazılarını yayınlayan solak medyanın operasyonel haber sitesi T24 tarafından masum gösterilmeye çalışıldı.

24 Ocak 2019 Perşembe 14:01
Solak T24, danışmanını tacizden ceza alan yazarını masum ilan etti!

 yeniakit.com.tr 

Solak medyanın operasyonel haber sitesi olan T24'te yazılar yazan psikolog Dr. Murat Paker, 8 yıl önce danışmanına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

T24, tacizci doktora destek verdi

Cinsel saldırı iddialarını reddeden Paker yazılı açıklamada bulunarak suçunu örtbas etmeye çalıştı. Tacizci doktora T24 sitesi de açıklamasını yayınlayarak destek verdi.

Kadına yönelik cinsel tacizi görmezden gelen solak medyanın tetikçi sitesi T24, mahkeme kararına rağmen kendi yazarı olan tacizci doktora arka çıkarak masum göstermeye çalıştı.

Hem tacizci hem PKK sever!

Masum bir kadını tacizden ceza alan T24 yazarı Paker, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonların durması için ortaya atılan 'Bu suça ortak olmayacağız' adlı skandal bildiriye de imzası bulunan 1128 sözde akademisyenin içinde yer alıyor.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:01
  1. Dr. Murat Paker
  2. Taciz
  3. danışman
  4. T24

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