Türkiye İmam Hatipliler Vakfı'ndan solak medyaya sert tepki: İmam Hatipler söz konusu olunca…

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

İzmir Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner'in; öğretmenlere, İmam Hatip Ortaokulu ve Liselerine kayıtların düşmesi sebebi ile uyarı yazısı göndermesini haberleştiren Sözcü Gazetesi, 'Milli Eğitim Müdüründen İmam Hatip Fırçası' başlığını kullanarak, İmam Hatiplere olan düşmanlığını yeniden gözler önüne serdi. Sözcü'nün haberine tepki gösteren Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, "Sözcü ve türevi yayın organları; İmam Hatiplerle ilgili olumlu olumsuz bir gelişmeyi görür görmez, bunu düşmanlığa dönüştürerek servis ediyor. Yaptıkları ne insafla ne hakkaniyetle ne de insanlıkla örtüşmez." dedi.

Sözcü Gazetesi'nin 'Milli Eğitim Müdüründen İmam Hatip Fırçası' başlıklı haberine ilişkin yeniakit.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, "Sözcü ve türevi yayın organları, İmam Hatiplerle ilgili olumlu olumsuz bir gelişmeyi görür görmez bunu düşmanlığa dönüştürerek servis ediyor. Yaptıkları ne insafla ne hakkaniyetle ne de insanlıkla örtüşmez." dedi.

Öğretmenlerden objektif olmalarını istedi

İzmir Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, Cimer'e yapılan şikayet başvuruları üzerine öğretmenlere uyarı yazısı gönderdi. Üner yazısında, 'İmam Hatiplere yapılan kayıtlardaki düşüşlere, öğretmenlerin velilere bu okullara kayıt yapılmaması hususunda önerilerde bulunmasının sebep olduğu gözlenmiştir.' ifadelerini kullandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, öğretmenlerden objektif olmalarını istedi.

'Bu bir ahlak sorunudur'

Sözcü'nün yaşanan bu gelişmeyi 'Milli Eğitim Müdüründen İmam Hatip Fırçası' başlığı ile servis etmesi, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz'ün tepkisine sebep oldu. "Sözcü Gazetesi, bugüne kadar yaptığı haberlerle objektif doğrulardan ziyade Türkiye'yi statükocu bir zihniyete dönüştürmek isteyenlere 'sözcü'lükten öte birşey yapmıyor." diyen Öksüz, "Biz bunların neye hizmet ettiklerini bildiğimiz için onları anlayabiliyoruz. Haberleri maksadının dışında vermeyi marifet sayıyorlar. Bu bir ahlak sorunudur." ifadelerini kullandı.

Sol yayın organlarının İmam Hatiplerle ilgili haber yaptıklarında çarpıtma yolunu seçtiklerine dikkat çeken Öksüz, şunları söyledi:

"Sözcü ve benzeri gazetelerde İmam Hatiplerle ilgili yapılan haberlerin tamamı çarpıtmalardan ibaret. İzmir Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, öğretmenlerden sadece objektif olmalarını talep ediyor. Biz ise öğrenci ve velilerimize tam tersine bir çağrıda bulunarak gelin hepiniz İmam Hatipli olun ve hayatınızdaki en doğru kararlardan birisini verin diyoruz."

Abdullah Ecevit Öksüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz İmam Hatiplerde hem bu dünyanın hem de ahiretin inşasını gerçekleştiriyor. İmam Hatiplilik sadece akademik başarıyla değerlendirilecek sıradan bir misyon değildir. İşte bu önemli misyonun büyümesi, kimin sözcüsü olduğu belli olmayan taraflara rahatsızlık veriyor. Bu yayın organları, İmam Hatiplerle ilgili olumlu olumsuz bir gelişmeyi görür görmez bunu düşmanlığa dönüştürerek servis ediyor. Yaptıkları ne insafla ne hakkaniyetle ne de insanlıkla örtüşmez."