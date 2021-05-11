Solak Birgün vatandaşın aklıyla alay etti! Sözde doçentten akıalmaz yalan

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Solak medyanın koronavirüs gibi toplumu ilgilendiren kritik meselelerde bile giriştikleri provokasyonların ardı arkası kesilmiyor.

Hükümetin attığı her adıma sadece muhalefet etmek için muhalefet etmeye kalkışan solak medya organları, her taşın altında bir şey arayarak paranoyaklaştı.

Solak Birgün gazetesinde 17 günlük kapanma sonrası vaka sayılarında yaşanan düşüş ile ilgili trajikomik bir haber yer aldı.

Doçent olmuş ancak matematik konusunda sıkıntısı olduğu anlaşılan Cavit Işık Yavuz’un açıklamalarına dayandırılan haberde kapanma sürecinde vaka sayılarının test sayısında yaşanan düşüş nedeniyle düştüğü iddia edildi.

Skandal haberde “İktidarın tam kapanma dediği kısıtlamaların, 11’inci günü geride kaldı. Ancak son 20 günde günlük test oranı yaklaşık yüzde 87 azaldı. Halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, Sağlık Bakanlığı’nın test stratejisini gözden geçirmesini gerektiğini vurguladı.” ifadelerine yer verildi.

Tablo bambaşka

Ancak gerçek rakamlar solak Birgün’ün iddialarının geçersizliğini gözler önüne seriyor. 20 gün önce yani 20 Nisan tarihinde yapılan test sayısı 322 bin, vaka sayısı ise 61 bin olarak tabloda yer almıştı.

20 gün sonra yani tam kapanmayı da içine alan 9 Mayıs tarihinde ise 197 bin 468 test yapılırken vaka sayısı ise 15 bin 191 olarak belirlendi.

Çarpıtma ‘lobi’si

Yani 20 Nisan ile 9 Mayıs arasındaki test sayısın yüzde 38’e yakın bir düşüş yaşanırken, vaka sayısındaki düşüş ise yaklaşık yüzde 75 olarak ortaya çıktı. Yani Birgün’ün iddia ettiği gibi test sayılarındaki düşüşün vaka sayılarında yaşanan düşüş üzerinde ciddi bir etkisi bulunmuyor.

Göz göre göre vatandaşı algı ile aldatmaya çalışan Birgün’ün skandal ideolojisine dayanak yaptığı Cavit Işık Yavuz’un rakamlar ortadayken böyle bir iddiada bulunarak koronavirüs ile mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışması ‘Bu nasıl bilim insanı, ilkokul çocuklarının bile hesaplayabileceği olumlu giden tabloyu çarpıtıyor” yorumlarına neden oldu.