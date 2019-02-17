Sol eli olmadan gitar çalıp konser veren Nuriye hayallerine kavuşuyor

Denizli’de doğuştan sol eli olmayan 11 yaşındaki Nuriye Güler’e biyonik el almak için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Tek eliyle gitar çalan ve konser veren Gürel’e Haluk Levent başta olmak üzere tüm Türkiye destek oldu. Haluk Levent, attığı tweet ile gerekli paranın tamamlandığını duyurdu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Müşerref-Erdem Gürel çiftinin sol eli olmadan dünyaya gelen 11 yaşındaki kızları Nuriye Gürel için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Gürel’e biyonik el alınması için başlatılan yardım kampanyasına tüm Türkiye’den yardım yağdı. Gittiği müzik okulundaki gitar öğretmenin yaptığı aparatla gitar çalan ve konser veren Gürel’e Haluk Levent de kayıtsız kalmadı. Gürel’in en büyük hayalinin biyonik eline kavuşup profesyonel bir şekilde gitar çalmak istediğini öğrenen Haluk Levent, başlatılan yardım kampanyasını sosyal medya üzerinden duyurdu. Haluk Levent, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla biyonik el için gerekli olan 139 bin liranın tamamlandığını Nuriye Güler’e Twitter hesabından müjdeledi. Levent yaptığı paylaşımda, “Para toplandı. Nuriye artık gitar çalabilecek. Hepinize sonsuz teşekkürler. Yine bir çocuğumuzun hayatına dokundunuz, onun hayatını değiştiriyorsunuz. Size minnettarım” ifadelerine yer verdi.

“Daha iyi gitar çalacağım, Haluk Levent’le konser vereceğiz”

İHA muhabirine açıklama yapan Nuriye Gürel, biyonik eline kavuşacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Daha iyi gitar çalacağım, Haluk Levent’le konser vereceğiz. 11 yıldır hiç böyle bir şey düşünmemiştim, ta ki gitar hayatıma girene kadar. Gitar hayatıma girdiğinde her şey çok değişti, işin içine çok şey girdi, konserler girdi. Çok mutluyum” dedi.

“Benim kızımı kendi kızınız gibi gördünüz, Allah razı olsun”

Anne Müşerref Güler ise, paranın toplanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Nuriye’nin hayallerine kavuşmak için bir adım daha ilerlediğini ifade ederek, ”Yardım kampanyamız güzel sonuçlandı, para toplandı. Başta Haluk Levent olmak üzere tüm Türkiye’ye sonsuz teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Baba Erdem Güler de tüm Türkiye’ye teşekkür ederek, “Benim kızımı kendi kızınız gibi gördünüz, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Nuriye Güler, önümüzdeki günlerde biyonik eline kavuşmak için İstanbul’a gidecek.