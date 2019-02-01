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Sökülen uçaklar ekonomiye kazandırılacak

Görüşmeleri devam eden mevzuat değişikliği ile ekonomik ömrünü tamamlamış ve değişik nedenlerle işletmesi durdurulan hava araçlarının sökümü ve parçalanması ile elde edilen kullanıma uygun yedek parçanın yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor

01 Şubat 2019 Cuma 10:14
Sökülen uçaklar ekonomiye kazandırılacak

İSTANBUL (AA) - Ekonomik ömrünü tamamlamış ve değişik nedenlerle işletmesi durdurulan hava araçlarının sökümü ve parçalanması ile elde edilen kullanıma uygun yedek parçanın yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevzuat değişikliği çalışmaları sürüyor.

Onur Air'den yapılan açıklamaya göre, uçakların sökülmelerine yönelik mevzuat revize edilerek bu alandaki karışıklık önlenecek. Bu kapsamda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın sektör temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmeden, çalışma gruplarının derhal oluşturulması kararı çıktı. İlk toplantı bugün gerçekleştirilecek.

Hafta başında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sivil Havacılık Meclis Başkanı ve Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHGM Genel Müdür Yardımcısı Can Erel ve diğer TOBB yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karar uyarınca SHGM önderliğinde mevzuatın geliştirilmesi sağlanacak.

Mevzuatta ekonomik ömrünü tamamlamış ve değişik nedenlerle işletmesi durdurulan hava araçlarının sökümü ve parçalanması ile elde edilen kullanıma uygun yedek parçanın yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Ayrıca, hava araçlarının tasarımı, imal, işletim ve bakım faaliyetlerinde kullanılan malzemelere uygulanan atıl kalmış kısıtlamaların da kaldırılarak sektörün desteklenmesi yönündeki öneriler Ticaret Bakanı Pekcan tarafından yerinde bulunarak hemen adım atılması sağlandı.

Mevzuat değişikliğinden sonra uluslararası havacılık kurallarına göre uygulanacak yeni yönetmelik ve yönergelerle bu faaliyetlerin bürokratik işlemleri hem kolaylaşacak hem de birçok parçanın yine standartlar dahilinde kullanımı sağlanacak.

Çalışma gruplarının toplantıları sonrasında uygulamanın kısa sürede revize edilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:14
  1. Onur Air

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