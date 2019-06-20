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Sokotra Güvenlik Komitesinden "kırmızı çizgi" uyarısı

Yemen'in Sokotra ilindeki Güvenlik Komitesi:- "Devlete ait tesislere ve vatandaşların özel mülklerine saldırı düzenlemek için gruplar gönderen tüm tarafları uyarıyoruz. Bu yerler 'kırmızı çizgi' sayılır, kim bu çizgileri aşarsa sonucuna katlanır"

20 Haziran 2019 Perşembe 15:50
Sokotra Güvenlik Komitesinden "kırmızı çizgi" uyarısı

SOKOTRA (AA) - Yemen'in Sokotra ilindeki Güvenlik Komitesince, devlete ait tesislere ve vatandaşların özel mülklerine saldırı düzenlenmesinin "kırmızı çizgi" olarak kabul edildiği belirtildi.

Güvenlik Komitesinin açıklaması, Sokotra Adası'nda salı günü hükümete bağlı sahil güvenlik güçleriyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Hizam Emni güçleri arasında Sokotra Limanı'nı ele geçirmek için çıkan çatışmaların ardından geldi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı bir grubun Sokotra Limanı'nın bekçilerine saldırarak limana girdiği ve bunun üzerine askeri güçlerin grubu güç kullanarak çıkarmak zorunda kaldığı belirtildi.

Siyasi oluşumlara, önde gelen şahsiyetlere ve şeyhlere, ortaya çıkan yasa dışı bu tür olaylara karşı koymaları, ilin emniyetini, güvenliğini ve istikrarını muhafaza etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, isim verilmeden bazı taraflar devlet kurumlarına saldırı düzenlemek için buraya birtakım gruplar göndermekle suçlandı.

- "Kırmızı çizgileri aşan sonucuna katlanır"

Açıklamada, "Devlete ait tesislere ve vatandaşların özel mülklerine saldırı düzenlemek için gruplar gönderen tüm tarafları uyarıyoruz. Bu yerler 'kırmızı çizgi' sayılır, kim bu çizgileri aşarsa sonucuna katlanır." ifadesine yer verildi.

Komitenin açıklamasında, ilin güvenliğine ve istikrarına zarar vermeyecek her türlü barışçıl ifade projesine saygı duyulduğu, askeri ve güvenlik birimlerinin bu projeleri koruyacağı aktarıldı.

Hizam Emni güçleri ile sahil güvenlik güçleri arasında salı günü yaşanan çatışmaların ardından BAE destekli güçler, Sokotra Limanı'ndan çekilmek zorunda kalmıştı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik de Sokotra'da güvenliğin muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması talimatı vermişti.

Yemen Enformasyon Bakan Müsteşarı Muhtar er-Rahabi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE güçlerinin limandan kaçtığını ve adanın ordu ve güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu ifade etmişti.

Sokotra, Aden Körfezi ile Afrika Boynuzu arasında yer alan takımada içindeki 6 adanın en büyüğü olarak Hint Okyanusu'nda büyük stratejik öneme sahip.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:50
  1. güvenlik komitesi
  2. Sokotra ili
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