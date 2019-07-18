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Sökespor’da Yönetim Krizini Başkan Tuncel Çözdü

Haftalardır adeta krize dönüşen Sökespor’daki yönetim krizi çözüldü.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
Sökespor’da Yönetim Krizini Başkan Tuncel Çözdü

Haftalardır adeta krize dönüşen Sökespor’daki yönetim krizi çözüldü. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke’nin sivil toplum kuruluşları ve amatör futbol kulüplerinin başkanlarını bir araya getiren bir toplantı düzenledi. Toplantıda Söke Belediye Meclisi Spor Komisyonu Üyeleri Faik Polat, Fuat Evren Gül, Egemen Dalgıç ile Meclis Üyesi Mehmet Arif Ceylan da bulundu.


Sökespor’un olağan üstü genel kurulu sürecini ve gelinen noktayı değerlendiren Belediye Başkanı Levent Tunce; “Olağanüstü genel kurulda yapılan konuşmalarda Sökespor’un cenazesinden söz edilerek eleştirildi. Ama kimse bize yönetimini hazırlayıp destek istemeye gelmedi. Sökespor’un sahipsiz kalmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sökespor sahipsiz kalmaz demiştik, bunun için hep beraber buradayız” dedi.


Toplantıda öncelikli olarak Sökespor’un yeni yönetiminin oluşturulması gerekliği üzerine varılan fikir birliğinin ardından, yönetimde yer alabilecek isimler üzerinde konuşulmaya başlandı. Söke Belediye Meclisi’nin genç üyelerinden Fuat Evren Gül’ün Sökespor Kulüp Başkanı olması yönünde ortak karar alınırken, kulüp başkan yardımcılığına yine belediye meclisinin genç meclis üyesi Faik Polat getirildi. Oda ve STK temsilcilerinin de yer aldığı yeni Sökespor yönetimi, toplantıda belirlenmiş oldu.


Toplantıda yer alan Kulüp Başkanları ve STK’ların başkanları ellerinden gelen desteği vererek, Sökespor’un başarısı için çalışacaklarını belirtti.


Yapılan görüşmeler sonunda Sökespor Yönetimi Fuat Evren Gül (Başkan), Faik Polat (Başkan Yardımcısı), Refik Karataş, Veysel Kara, Hüseyin Akkoyun, Mustafa Korhan Taşkın, Musa Karaçolak’tan oluştu.


Evren Gül yaptığı ilk açıklamada; “Biz gençler olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Yönetimde makam mevki sahibi, hem ticari hem de sportif anlamda önemli isimler var. Onlarla birlikte, Sökelilerin desteği ile Sökemiz ve Sökespor’un yüzünü kara çıkarmadan, başımız dik bir şekilde, en iyi niyetle yapacağız. Toplantıda böyle bir karar çıktı, başımızın üstüne. Ama şunu yineliyorum, Sökespor’un başarısı için herkesin desteği gerekiyor” dedi.


Toplantıya; Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı Hüseyin Akkoyun, SÖGİAD Başkanı Mustafa Korhan Taşkın, Esnaf Oda Başkanları Refik Karataş, Murat Elgin, Ali Öztürk, İbrahim Çallıoğlu, Samed Can, Salih Kılıç ve Mehmet Gül.Toplantıya Söke Gençlik Spor Kulüp Başkanı Mehmet Üzüm, Söke Gücü Kulüp Başkanı Haluk Akyıldız, Söke İdman Yurdu Kulüp Başkanı Abbas Yöntem, Bağarasıspor Kulüp Başkanı Güven Palamut, Yenidoğanspor Kulüp Başkanı Ragıp Yıldız, 6 Eylül Spor Kulüp Başkanı Mehmet Diken, Söke Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Şakir Gülmez, Sökespor Kulüp Başkanı Yusuf Günal katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
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