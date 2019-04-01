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Söke’nin yeni Belediye Başkanı Levent Tuncel oldu

Söke’nin yeni Belediye Başkanı Millet İttifakı’nın adayı Cumhuriyet Halk Parti(CHP)’li Levent Tuncel oldu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 01:51
Söke’nin yeni Belediye Başkanı Levent Tuncel oldu

Söke’nin yeni Belediye Başkanı Millet İttifakı’nın adayı Cumhuriyet Halk Parti(CHP)’li Levent Tuncel oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 47’sini alan CHP adayı Levent Tuncel seçimleri kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Cumhur İttifakı adayı M. Beliğ Azbazdar yaklaşık yüzde 38 oy oranında kaldı. Demokrat Parti’ye geçerek yeniden aday olan mevcut Başkan Süleyman Toyran ise kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 14 civarında oy alabildi.


Söke’deki seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak eski belediye başkanlarından MHP’li M. Beliğ Azbazdar, Millet İttifakı’nın adayı CHP’den Diş Hekimi Levent Tuncel, CHP’den aday gösterileyince DP’ye geçen mevcut başkan Süleyman Toyran yarıştı. Bu yarışa Saadet Partisi (SP)’nden Hakan Türkyılmaz ve Vatan Partisi’nden Mehmet Baydoğan da katıldı.


Söke’de 292 sandıkta 89 Bin 599 seçmenden yaklaşık 73 Bin kişinin oy kullandığı seçim yaşandı.Katılım oranı yaklaşık yüzde 83 olarak gerçekleşen seçimlerde zaferi kazanan Levent Tuncel oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Levent Tuncel kullanılan oyların yaklaşık 33 Binini alarak yeni belediye başkanı olurken, M. Beliğ Azbazdar yaklaşık 27 Bin, Süleyman Toyran ise 9 Bin 900 civarında oy aldı.


Sonuçların gelmeye başlamasının ardından Söke’de Millet İttifakını destekleyen vatandaşlar CHP İlçe merkezi önünde toplanmaya başladı. Hükümet Meydanını dolduran kalabalık şarkılar ve marşlarla eğlendi. Parti merkezinden inerek vatandaşlarla bir araya gelen Levent Tuncel, tezahüraatlar arasında tebrikleri kabul etti. CHP İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya ve İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez vatandaşlara seslenerek kendilerini destekleyen Sökelilere teşekkür etti. Ardından Sökelilere Belediye Başkanı olarak seslenen Levent Tuncel; "Söke’ye söz verdiğimiz hizmetleri gerçekleştirmek için var gücümüz ile çalışacağız" dedi. Levent Tuncel partisinin her kademesine, kendisine oy veren veye vermeyen herkese, İl Başkanı Ali Çankır ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 01:51
  1. doğa

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