0553 313 94 23

Söke’nin şen hamalları işsizlikten dert yandı

Türkiye’de verimli arazileri ve tarımsal faaliyetleri nedeniyle insan gücüne en fazla ihtiyaç duyulan şehirlerin başında gelen Söke’de beden gücü ile çalışanlar önce teknolojiye ardından da Suriyeli ucuz işçilere yenik düştü.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:33
Söke’nin şen hamalları işsizlikten dert yandı

Türkiye’de verimli arazileri ve tarımsal faaliyetleri nedeniyle insan gücüne en fazla ihtiyaç duyulan şehirlerin başında gelen Söke’de beden gücü ile çalışanlar önce teknolojiye ardından da Suriyeli ucuz işçilere yenik düştü. Söke Hamal Durağına her gün çalışmak amacıyla gelen onlarca hamal siftahsız günler geçirdiklerini belirterek iş verenlerden ve yetkililerden yardım istediler.


Cumhuriyetin ilk yıllarında amale pazarı olarak faaliyet veren, son çeyrek asırdan bu yana da hamallar durağı olarak bilinen mekana her gün ekmek parası kazanma ümidiyle gelenlerin zor günler yaşadığını belirten Hamalbaşı Özcan Şenpars, sadece okuyanların değil beden gücü ile çalışmak isteyenlerin de iş bulamadığını söyledi.


“Meslek sahibi olup hamallık yapan çok kişi var”


Söke’de 15-20 yıl önce beden gücü ile çalışan kişilerin işlere yetişemediği için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden her yıl binlerce kişilik mevsimlik işçinin bölgeye geldiğini belirten Özcan Şenpars, “Pamuk toplama ve çapalama makineleri çıkınca mevsimlik işçilere gerek kalmadı. Biz hamallar taşıma işlerine yetişmeye çalışırdık. Evden eve taşıma şirketleri ve asansörlü taşıma araçları yapıldı. Biz de iş bulamaz hale geldik. Eskiye oranla çok az miktarda iş çıkıyor. Onu da genellikle Suriyeliler alıyor. Bizler işe hasret kaldık. Pek çok gün hiç para kazanmadan eve dönüyoruz” diye konuştu.


“15 kişiydik 41 kişi olduk”


Meslek sahibi olmalarına rağmen iş bulamayan ve kendi işini yapamayan kişilerin de hamallık yapmayı tercih ettiğini bu nedenle hamal sayısının da her geçen gün arttığını belirten Hamalbaşı Senpars, “Kısa süre öncesine kadar durağımızda 15 hamaldık. Bir yandan yetişen gençler diğer yandan da meslek sahibi olup işini kaybedenler de aramıza katılınca 41 kişi olduk. Her gün hamal sayısı artıyor ama iş azalıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” diyerek beden gücü ile çalıştıracak eleman arayanları Söke’nin meşhur Hamallar Durağı’na beklediklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer ve füze testleri yapmama konusunda söz verdiğini söyledi.
    1. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri..
    2. CHP İzmir'de bedava patates-soğan..
    3. "En çekici traktör dizaynı” ödülü..
    4. Erzurum’da ‘10 Parmağında 10 Marifet’..
    5. ABD Başkanı Donald Trump: "Bazı..
    6. Ağrı ve Horasan’da eğitime kar engeli
    7. Heat, şampiyonu son saniyede yendi
    8. Başkan Ergün’den 608 konutluk proje..
    9. Kocaeli Deniz Yıldızları Spor..
    10. Postallı kabadayılar yollarına taş..
    11. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye..
    12. Okul yöneticiliği sınavı örnek..
    13. Otomobil su kanalına düştü
    14. Aydemir: ‘Milli irade..
    15. Borsa güne yatay başladı
    16. Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor
    17. Başıboş kazlar trafiği tehlikeye..
    18. Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 1..
    19. Elazığ’da 138 köy yolu ulaşıma kapandı
    20. Türkiye’de kişi başına iki tapu düşüyor
    21. DEAŞ’ın sözde kadılarına operasyon: 2..
    22. Erasmus+ ve Mevlana Öğrencileri..
    23. Badminton: 17 Yaş Altı Türkiye..
    24. Dış ticaret istatistikleri açıklandı
    25. Dış ticaret istatistikleri (1)
    26. ABD Başkanı Trump: "Kuzey Kore ile..
    27. Doğum yapmak korku olmaktan çıkıyor
    28. Kalın bağırsak kanserinden korunmanın..
    29. Ayan, “MHP’li belediyelerde yaşam..
    30. Marmara'da hava durumu
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü