Söke’nin şen hamalları işsizlikten dert yandı

Türkiye’de verimli arazileri ve tarımsal faaliyetleri nedeniyle insan gücüne en fazla ihtiyaç duyulan şehirlerin başında gelen Söke’de beden gücü ile çalışanlar önce teknolojiye ardından da Suriyeli ucuz işçilere yenik düştü. Söke Hamal Durağına her gün çalışmak amacıyla gelen onlarca hamal siftahsız günler geçirdiklerini belirterek iş verenlerden ve yetkililerden yardım istediler.

Cumhuriyetin ilk yıllarında amale pazarı olarak faaliyet veren, son çeyrek asırdan bu yana da hamallar durağı olarak bilinen mekana her gün ekmek parası kazanma ümidiyle gelenlerin zor günler yaşadığını belirten Hamalbaşı Özcan Şenpars, sadece okuyanların değil beden gücü ile çalışmak isteyenlerin de iş bulamadığını söyledi.

“Meslek sahibi olup hamallık yapan çok kişi var”

Söke’de 15-20 yıl önce beden gücü ile çalışan kişilerin işlere yetişemediği için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden her yıl binlerce kişilik mevsimlik işçinin bölgeye geldiğini belirten Özcan Şenpars, “Pamuk toplama ve çapalama makineleri çıkınca mevsimlik işçilere gerek kalmadı. Biz hamallar taşıma işlerine yetişmeye çalışırdık. Evden eve taşıma şirketleri ve asansörlü taşıma araçları yapıldı. Biz de iş bulamaz hale geldik. Eskiye oranla çok az miktarda iş çıkıyor. Onu da genellikle Suriyeliler alıyor. Bizler işe hasret kaldık. Pek çok gün hiç para kazanmadan eve dönüyoruz” diye konuştu.

“15 kişiydik 41 kişi olduk”

Meslek sahibi olmalarına rağmen iş bulamayan ve kendi işini yapamayan kişilerin de hamallık yapmayı tercih ettiğini bu nedenle hamal sayısının da her geçen gün arttığını belirten Hamalbaşı Senpars, “Kısa süre öncesine kadar durağımızda 15 hamaldık. Bir yandan yetişen gençler diğer yandan da meslek sahibi olup işini kaybedenler de aramıza katılınca 41 kişi olduk. Her gün hamal sayısı artıyor ama iş azalıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” diyerek beden gücü ile çalıştıracak eleman arayanları Söke’nin meşhur Hamallar Durağı’na beklediklerini söyledi.