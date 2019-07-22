Sökeli Levent Günyıl’dan 5 şarkılık albüm

Sökeli müzisyenler bir araya geldi, sanatçı Levent Günyıl’ın sesiyle beş şarkılık albüm ortaya çıktı. Albümde Sezen Aksu, Kubat, Beyazıt Öztürk ve Volkan konak gibi ünlü isimlerle çalışan ünlü aranjör Sökeli Cihan Sezer’in de imzası bulunuyor.

Müzik albümü sosyal medya başta olmak üzere 37 ayrı dijital müzik platformunda yayınlanmaya başlandı. Albümde yer alan şarkıların dördünde sanatçı Levent Günyıl’ın imzası bulunurken, bir şarkı da yine Sökeli müzisyen Korktu Özarcan’a ait.

İki yıllık çalışmanın ürünü olan albümün üç Sökeli müzisyen arkadaşın bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını belirten Levent Günyıl; “Şarkılarımızı arkadaşımız Cihan Sezer’e emanet ettik. Stüdyo kayıtlarımızı yaptık ve albümü yaptık” dedi. Levent Günyıl yıllar önce kendisini müzikle tanıştıran Sökeli duayen müzisyenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Günyıl müzikseverlere seslenerek dijital müzik platformunda yayınlanan şarkılarını dinleyerek, kendilerine destek olmalarını istedi.

Müzisyen Korkut Özarcan ise “Biz burada doğduk, burada büyüdük ve Söke’nin kültürü ile yeşerdik. Söke’ye verecek çok birikimimiz var. Bu albüm ilk projemiz ve devamının geleceğine inanıyorum. Bazı şarkıların kliplerini yine Söke olmak üzere Kuşadası ve yöremizde çekmek istiyoruz” dedi.