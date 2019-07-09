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Sökeli gazeteciler camialarının sorunlarını vekile anlattı

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Söke Temsilciliği, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz’a basın camiasının sorunlarını iletti.

09 Temmuz 2019 Salı 17:15
Sökeli gazeteciler camialarının sorunlarını vekile anlattı

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Söke Temsilciliği, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz’a basın camiasının sorunlarını iletti.


ABGC Söke Başkanı Levent Tuncer ile Başkan Yardımcısı Erol Özhavutçu ile bir araya gelen Ak Parti Aydın Milletvekili Yavuz; yerel basının yaşadığı sorun ve sıkıntıları dinledi. Sorunların yer aldığı bir dosya Milletvekiline sunuldu.


Yerel radyo ve televizyonların RTÜK payı ve telifler gibi giderlerinin yanında ekonomik şartlara bağlı olarak reklam gelirlerindeki azalmaya dikkat çekilirken; devlet tarafından gönderilen zorunlu yayınlar (kamu spotları) üzerinden yerel radyo ve TV’lere destek sağlanabileceği aktarıldı.


İnternet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan haber siteleri başta olmak üzere yayıncılık mecralarına denetleme getirilmesi gerektiğini belirten ABGC Söke Başkanı Levent Tuncer; “Birçok haber sitesinde yayın yapanın kime ait olduğu dahi bilinemiyor. Kurumsal olmayan adeta korsan olarak yayın yapan siteler, basın camiasında işlerini hakkıyla yapan kesime büyük zarar veriyor” dedi.


Yerel gazetelerin yaşadıkları sıkıntılara da değinen ABGC Söke Yöneticileri, gazeteleri zorlayan mevzuatlarda da mutlaka düzenleme yapılmasını beklediklerini dile getirdiler.


Varlık Barışı ile ilgili kanun teklifinin sunulduğunu belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz özellikle gazeteleri ilgilendiren BİK ile ilgili ‘borcu yoktur’ belgesi sıkıntılarının aşılacağını söyledi. Basın sektörünün yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında ABGC Söke Temsilciliği yöneticileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Yavuz; “İlettiğiniz konuları Ankara’da ilgili kurumlarla görüşüp, takipçisi olacağım” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:15
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