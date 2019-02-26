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Söke’deki AVM’de köpeklerin bulduğu bebek cesedi olayı aydınlatıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan bebek cesedi ile ilgili olay aydınlatıldı.

26 Şubat 2019 Salı 18:58
Söke’deki AVM’de köpeklerin bulduğu bebek cesedi olayı aydınlatıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan bebek cesedi ile ilgili olay aydınlatıldı. Bebeğin annesinin o tarihte erkek arkadaşı bir suçtan dolayı cezaevinde olan D.D. isimli bir kadın olduğu belirlendi. Bebeğin de alışveriş merkezi yanındaki zeytinlik alana ise D.D.’nin erkek arkadaşının babası tarafından gömüldüğü, sokak köpeklerinin topraktan çıkardığı bebeğin cesedini alışveriş merkezine taşıdığı belirlendi.



Söke’de 30 Ekim 2018 tarihinde bir alışveriş merkezinde köpekler tarafından bulunan bir bebek cesedi AVM içine bırakılmış, cesedin sabah saatlerinde AVM görevlilerince bulunmasının ardından polis tarafından geniş çaplı araştırma başlatılmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan bu olay vicdanları sızlatmış ve uzun süre konuşulmuştu. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bebeğin annesi tespit edilirken, olay aydınlığa kavuşturuldu. Yapılan çalışmalar neticesinde bebeğin annesi D.D. isimli kadının aynı tarihte cezaevinde bulunan erkek arkadaşının ikametinde düşük yaptığı muhtemelen ölü doğan bebeğin, şahsın erkek arkadaşının babası tarafından AVM karşısındaki zeytinlikte çukur açılıp gömüldüğü belirlendi.



Konuyla ilgili şüpheli şahısların yakalandığı ifade edilirken, tahkikat neticesinde şüphelilerin adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:58
  1. doğa

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