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Söke’de trafiği rahatlaması için 3 ev yıkıldı

Söke’nin Konak Mahallesi’nde trafiği rahatlatacak yıkım başladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:35
Söke’de trafiği rahatlaması için 3 ev yıkıldı

Söke’nin Konak Mahallesi’nde trafiği rahatlatacak yıkım başladı. Konak Mahallesi’nde Söke Belediyesi tarafından kamulaştırması yapılan Kocagöz ve Nalbant Sokak ile Namık Kemal Caddesi kesişiminde bulunan üç evin yıkımı başladı.


Yıkımın tamamlanmasıyla yapılacak yeni düzenleme ile birlikte bölgede bulunan lokal trafik sıkışıklığı önlenecek. Yaklaşık 55 yıllık evlerin yıkımıyla Namık Kemal Caddesi’ni direkt karşılayacak yeni yol, bölgede yaşanan trafik sorununa önemli oranda nefes aldıracak.


Sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışmasını Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de yerinde takip etti.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Uzun yıllardır buradaki sorunu görüyorduk. Aydın caddesinin alternatif caddelerinden biri olan Namık Kemal Caddesi’nde trafik sorunu yaşanıyor. Bu sorunun çözülmesi gerekiyordu, çözüyoruz. Daha önceki yıllarda belki de bu sorunun çözülememiş olması öncelik sırasından kaynaklanmış olabilir. Bizim önceliğimizdi ve buradaki sıkıntıyı çözecek bu işi yapmaktan dolayı da gayet mutluyum” dedi.


Söke Belediyesi tarafından kamulaştırılan dört evin, istimlak bedellerinin yaklaşık toplam 600 Bin TL civarında olduğunu belirten Başkan Tuncel; “Söke’de benzer sıkıntıların yaşandığı noktalar olduğunu biliyoruz. Bu anlamda ekiplerimiz çalışmalarını yapıyor. Trafik yükünün azaltılması çok önemli.Bu konuda çeşitli çalışmalarımız olacak” diye konuştu.


Gerek trafiğin sıkışması, gerekse tehlikenin önlenmesi açısından yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu belirten Konak Mahalle Muhtarı Galip Hanaylı; “Burada trafik sorunu önemli ölçüde rahatlayacak. Hem ev sahiplerine, hem de belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Konak mahallesi eski bir mahalle olması nedeniyle bu türlü sıkıntıları var. İnşallah zamanla onlar da çözülür” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:35
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