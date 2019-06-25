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Söke’de THM Konseri Beğeni Topladı

Söke Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu Yaz Konseri gerçekleştirildi.

25 Haziran 2019 Salı 10:24
Söke’de THM Konseri Beğeni Topladı

Söke Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu Yaz Konseri gerçekleştirildi. Bülent Güngör’ün şefliğini yaptığı Söke Belediyesi THM Korosu Konseri Uğur Mumcu Parkı’nda yapıldı.


Konseri izleyenler arasında Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Belediye Meclis Üyeleri Yasemin Gürsoy, Sedat Kaplan, Mehmet Mert de yer aldı. Kalabalık bir seyirci topluluğunun izlediği konser büyük beğeni topladı.


Anadolu’nun dört bir yanından derlenen repertuvarı solo ve koro olarak seslendiren koroda, çeşitli meslek gruplarından THM gönüllülerinden oluşuyor. Saz heyetinde Adem Karagöz, Erkan Karasulu, Fırat Mert, İdris Uysal, Kayhan Işık, Ümit Küçükboyacı yer aldı. Koroda ise Abuzer Çelik, A. Asil Gözcü, Ahmet Yenigün, Ali İnce, Alihan Beyaz, Asuman Palaz, Ayten Türk, Bilge Eylem Polat, Ceylan İrten, Havva Yenigün, İsmail Doğrul, Kadir Ateş, Mehmet Hangül, Meral Bozkurt, Mustafa Aygün, Nuray Akçay, Nükhet İnce, Ömer Tural, Rıza Avcı, Ruhi Özcan, Selma Özbalcı ve Solgün Yalçın yer alan isimler oldu.


Konserin sonunda Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, şef Bülent Güngör’e ve koro üyelerine Sökeliler adına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:24
  1. konser

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