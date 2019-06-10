Söke’de pamuk çalıları alev alev yandı Söke-Bağarası Karayolu üzerinde bulunan pamuk çalısı toplama merkezinde yangın çıktı.

Söke-Bağarası Karayolu üzerinde bulunan pamuk çalısı toplama merkezinde yangın çıktı.

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde bulunan özel bir firmaya ait pamuk çalısı depolama alanında yangın çıktı. Balyalar halinde bulunan pamuk çalıları alev alev yandı. Kuru çalılar bölgedeki rüzgarın da etkisiyle alevlere teslim olurken; yangına Aydın Büyükşehir Belediye itfaiyesi müdahale etti.

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