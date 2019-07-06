Söke’de kadın girişimcilerden kadın sığınma evine destek

Söke Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu, Ramazan ayı içerisinde Söke Kadın Sığınma Evi oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla iftar yemeği düzenlemişti. Yemekte elde edilen gelir Söke Kadın Sığınma Evine teslim edildi.

Söke Ticaret Odası Kadın Girişimcileri ile Kadın Sığınma Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği temsilcileri, Söke Ticaret Odası toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıda Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ve Meclis Başkanı Veysel Kara da bulundu.

Söke Kadın Sığınma Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hatice Atay, 19 yıl önce kurulan derneğin yeniden oluşum içerisinde olduğunu söyledi. Yeni oluşturdukları yönetimle, yeni bir dönem başlattıklarını belirten Atay, Söke Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu’na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kadın Girişimciler iftar yemeğinden elde ettikleri 4 bin 200 TL bedeli, Kadın Sığınma Evi Derneği’ne teslim edildi.

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ve Meclis Başkanı Veysel Kara; Söke’de kadınların işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kadınlara teşekkür ettiler.