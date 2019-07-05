Söke’de işçiler mahkeme kararıylararı sevindi

Söke’de faaliyet gösteren özel bir turşu fabrikasında işten çıkarılan işçilerin mücadelesi sonuç verdi.

2018 yılında başlayan işçilerin direnişi bu süreçte mahkemeye taşınmış, hukuksal mücadele de başlatılmıştı. Toplam 77 işçiden 51’i işe iade davasını kazandı. Diğer işçilerin davasının ise 20 Eylül tarihinde görüleceği öğrenildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen işçiler direnişlerinin 190. Gününde mahkeme kararına sevindi. Söke 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada işe iade kararı çıkmasının ardından sevinçlerini paylaşan işçiler, sevinçli olduklarını dile getirdiler.

İşçilerin avukatı olan İbrahim Bahçıvanlar adliye önünde yaptığı açıklamada; “Bugün Söke 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada 51 emekçi kardeşimiz için işe iade kararı çıktı. İşe iade kararının yanı sıra arkadaşlarımız Sendikal haklarına da kavuştular. Kalan 23 emekçi kardeşimizin davası ise 20 Eylül tarihine ertelendi. Bu davanında sonucu da değişmeyecek ve arkadaşlarımızın da işe iadesi yapılacaktır. Bugün Tekgıda-İş Sendikası 7 no’lu Şube Başkanımız Ömer Atabey’de süreç boyunca her zaman bizimle oldu ve bizleri burada yalnız bırakmadı. Ömer Atabey’e ve bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.