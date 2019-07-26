Söke’de Hayvan Pazarı Kurban Bayramı’na hazır

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Söke’de hazırlıklar başladı.

İlk olarak Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından pire, kene ve bit olasılıklarına karşı ilaçlanan hayvan pazarında, yine Söke Belediyesi kadın temizlik ekibi tarafından geniş kapsamlı çalışma yapıldı. Hayvan pazarı alanında otlar biçildi, badana yapıldı ve hayvan satış alanlarının içleri temizlendi. Hayvan pazarı içindeki kurban kesim yeri de temizlenerek, kullanıma hazır hale getirildi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Kurbanlık hayvan satışı yapılacak olan hayvan pazarını temizleyerek, kullanıma hazır hale getirdik. Belediye olarak bu kurban bayramında da üzerimize düşen tüm görevleri yapmak üzere hazırız” dedi.