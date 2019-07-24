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Söke’de gazeteciler Atatürk Anıtı’na çelenk sundu

Söke’de gazeteciler mensubu oldukları Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Söke Şubesi ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Söke temsilciliği olarak Atatürk Anıtına çelenk sundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:59
Söke’de gazeteciler Atatürk Anıtı’na çelenk sundu

Söke’de gazeteciler mensubu oldukları Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Söke Şubesi ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Söke temsilciliği olarak Atatürk Anıtına çelenk sundu. 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111. Yıldönümü nedeniyle gerçekleşen çelenk sunum töreninde AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer ve ABGC Söke Temsilcisi Levent Tuncer; Basın Bayramı olarak adlandırılan günün maalesef gazeteciler için bayram olmaktan çıktığını vurguladı. Esmer ve Tuncer, özellikle yerel basının büyük zorluklar içerisinde olduklarını altını çizdiler.


AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer; “111 yıl önce basında sansürün kaldırılışı elbette daha gösterişli bir şekilde bir bayram havasında kutlandı. Bugün geldiğimiz noktada maalesef bu bayram havası yok. Yüzlerimiz gülmüyor, sıkıntılarımız var. Yerel basının sıkıntılarının aşılması ve yerel basına destek verilmesi gerekiyor.Yeni çıkan yasalar bırakın destek vermeyi, yerel basını sanki yok etmek için çıkarılan yasalar. Son olarak ihale ve icra ilanlarının kaldırılması, vergi borcu yüzünden alacaklarını tahsil edememe gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Radyo ve televizyonların telif sorunu, hiçbir destek olmayışı bizlere sıkıntı yaşatıyor. Bu nedenle özveri ile görev yapan tüm basın mensuplarını kutluyorum. Gerçekten işimiz çok zor. Ama birlikte mücadele etmek ve sıkıntılarımızı çözmek, Ankara’ya sesimizi duyurmak zorundayız. Bu kadar sorunun içinde maalesef basın bayramı kutluyoruz” dedi.


ABGC Söke Temsilcisi Levent Tuncer ise açıklamasında; “Bugün basın bayramı olarak adlandırılsa da, bizim çok fazla bayram olarak göremediğimiz bir gün. Sansürün kaldırılışının 111 yılındabasında ifade özgürlüklerinin tam olarak kullanılamadığı, baskı altında olunan bir süreç yaşanıyor. Maalesef dünyada yapılan araştırmalarda 155 ülke arasında Türkiye ifade özgürlüklerinde son sıralarda yer alıyor. Tutuklu gazeteciler var, emekçiler var. Bunların yanında her geçen gün basın camiasının içinde bulunduğu ve giderek zorlaşan ekonomik çıkmazlar var. Yerel radyo ve televizyonların ayakta kalabilmesi için yeni kaynaklar yaratılmalı. Yazılı basını çıkmazdan kurtarabilmek adına yeni yasal düzenlemeler yapılmalı. İnternet medyasına da yeni düzenlemeler ve denetimler getirilmeli. Yerel basın mensupları olarak zor ayakta duruyoruz. Bu anlamlı denen günde sesimizin duyulmasını istiyoruz. Aydınlık güzel günlerin geleceğine olan inancımızla 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının Yıldönümü kutlu olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:59
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