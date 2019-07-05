Söke’de emeklilerden maaş ve zam tepkisi

Söke Belediye Meydanı’nda bir araya gelen bir grup emekli, emekli maaşlarına yapılan yüzde 5’lik artış ve piyasadaki zamlara tepki gösterdi.

Emekli-Sen Söke Şube Başkanı Celal Gümüş, yaptığı açıklamada; gıdada yüzde 56 ve günlük yaşamda yüzde 30’u geçen enflasyon ve verilecek miktarın emeklilerin eline geçmeden biteceğini iddia etti. Eskiden iktidarların seçim öncesi zamları seçim sonrasına ertelediğini şimdi ise daha düşük zam vermek için Temmuz ayına sarkıttığı öne süren Gümüş; “Sorumlusu olmadığımız ekonomik krizin faturasını bize kesemezler, yoksullaştıran bu gidişatı tersine çevirebiliriz. Maaşlarımız iktidarın insafında değil, toplusözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz” dedi.