Söke’de azmak ve sulak alanlara 84 bin yavru balık bırakıldı Söke İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından azmak ve sulak alanlara yavru balık bırakıldı.

Söke İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından azmak ve sulak alanlara yavru balık bırakıldı.

Söke ve çevresindeki sulak alan ve azmaklarda ekolojik dengenin korunması için önem arz eden tatlı su balığının varlığını sürdürmesi için gerçekleştirilen proje kapsamında; Söke Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri azmak ve sulak alanlara toplam 84 bin sazan balığı yavrusu bıraktı.

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