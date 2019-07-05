Söke’de ASDEP saha çalışmaları devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar Söke’de titizlikle yürütülüyor.

ASDEP ile sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkanları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması, vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedefleniyor.

“Sosyal Risk Haritaları Oluşturuluyor”

Program kapsamında yapılan saha çalışmaları ile toplanılan veriler bilgi işlem altyapısı oluşturacak. Sosyal sorunlara ilişkin anlık veri girişleri sayesinde il, bölge ve ülke düzeyinde sosyal risk haritalarının oluşturulacak. Risk haritaları, girilen veri sayısı ve tespit edilen sosyal sorunlar ile doğru orantılı olarak netleşecektir. Alan taramaları ile veri girişleri gerçekleşecek, yerel, bölgesel ve ülke düzeyinde oluşturulacak risk haritaları ile iller ve bölgeler arası farklılıklar gözlemlenebilecek, duruma uygun yeni tedbirler uygulanacak, ihtiyaç doğrultusunda ulusal düzeyde yeni politikalar gerçekleştirilebilecek. Böylece risk gruplarında yer alan kişi ve ailelerin söz konusu risklerden uzaklaşmalarına yönelik çalışmalar yapılmış olacak.

“Söke’de Saha Çalışmaları Yenidoğan İle Devam Ediyor”

Söke Sosyal Hizmet Merkezinde görev yapan sosyal destek uzmanlarınca saha 2018 yılında Söke’ye bağlı Kemalpaşa, Fevzipaşa, Sazlı, Savuca mahallelerinde tamamlanan saha ve veri toplama çalışmalarına Yenidoğan Mahallesi ile devam ediliyor. Söke Sosyal Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada 4 Temmuz’dan itibaren Yenidoğan Mahallesi’nde alan taraması ve hane ziyaretlerinin başladığı belirtilirken; çalışmalara katılan personelde yaka kartlarının yer aldığı ayrıca ıslak imzalı görev belgelerinin de bulunduğu ifade edildi.