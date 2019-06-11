Söke’de 473 çocuk yazar imza günü heyecanı yaşadı

Söke’de İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Çocuk Yazarlar Projesi her geçen yıl çıtayı yükseltiyor.

2017’de 90, 2018’de 301 çocuk yazarın hikayeleri kitaplaştırılırken, 2019 yılında ise 473 çocuk yazarın kitabı basıldı. 3 yılda toplam 864 çocuk yazarın ISBN numaralı ve bandrollü kitabı oldu.

Kitap sevinci yaşayan çocuk yazarların imza günü gerçekleştirildi. Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi salonunda yapılan çocuk yazarlar imza günü etkinliğine Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere davetliler, öğrenciler, öğretmenler ve velileri katıldı.

Proje ekibi eğitimciler Cemal Tarık Yaman ve Hasan Cüneyt Bozkurt’un koordinatörlüğünde Erol Barut, Oyhan Hasan Bıldırki, Nurullah Göçek ve Ünsal Dinçer’den oluşuyor.

Halk oyunları gösterisi ile başlayan etkinlikte Proje sorumlusu Sadullah Kuşada İlkokulu MüdürüCemal Tarık Yaman, proje ile ilgili bilgi verdi. Projenin 2016-2017 eğitim yılında 21 öğretmen ile 2 ve 4. Sınıfları hedef alarak başladığını belirten Yaman, üç yılda proje kapsamında 142 öğretmenin görev aldığını, çalışmaların 4 Binin üzerinde öğrenciye ulaştığını söyledi.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Çocuklarımız güzel hikayeler yazdılar, onların her bir hikayesini İSBNM numaralı, bandrollü kitaplar haline getirdik. Bugün bu salonda gelecekte yazar olmalarını ümit ettiğimiz 473 çocuk yazar var. Ben öğrencilerimiz ve velilerini kutluyorum. Öğretmenlerimiz çok emek verdiler onları kutluyorum. Ayrıca proje ekibimizi kutluyorum, bir yıl boyunca öğretmenlerimize sürece dayalı yazarlık eğitimleri verildi” dedi.

Çocuklarımızın daha çok okumalarını ve yazmalarını istiyoruz diyen Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Bu çalışmalar çocuklarımızın Türkçemizi doğru ve güzel kullanmaları temine edecek. Özgüvenlerini ve kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacak. Çocuk yazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz 29 projeden birisi” diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve diğer katılımcılar stantları tek tekj gezerken, çocuk yazarlarda imzalı kitaplarını aldılar, çocuk yazarlarla hikayeleri üzerine sohbet ettiler.