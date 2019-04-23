Söke’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

Söke’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi anıta sunulurken, saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Ardından İlçe stadyumundaki kutlama törenine geçildi.

Stadyumdaki törene İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutan V. Per. Alb. Hasan İhsan Kızgınçelik, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı yaptı. Müdür Yapıcı konuşmasında; “Bugün Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü Vatan ufkunda gösterdiği gündür. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihle başlayan büyük değişim, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile taçlanmış ve Türk Milletinin ufku açılmış, diriliş ruhu ortaya çıkmıştır. İşte o diriliş ruhu, Vatan ve Millet sevgisi, Bayrak sevdası, Bağımsızlık tutkusu, Türk milletini şaha kaldırmıştır. Bu şahlanışın adı; birlik ve beraberlikti, Milli Mücadeleydi, Ulusal Egemenlikti, demokrasiydi, sevgiydi, kardeşlikti, Türkiye’mizin aydınlık yarınlarıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te aydınlık yarınların güvencesi olan sevgili çocuklarımıza bu bayramı armağan etmiş ve çocuklarımıza sevgi ve güvenini de göstermiştir. Kurtuluş, kuruluş ve hürriyetimizin temel taşı olan 23 Nisan’dan aldığımız hızla yöneldiğimiz bilimsel ve teknik çalışmaları, çağdaş uygarlığın doruğuna yükseltmek için olanca gücümüzü harcamak, planlı ve disiplinli çalışmak, üretmek, akıl ve bilimin ışığında ilerlemek 23 Nisanı gerçekleştirenlere en anlamlı şekilde şükran borcumuzu ödemek olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor; başta bugünü anlamlandıran çocuklarımız olmak üzere, ülkemizin, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Söke’nin Romanya’dan gelen konuklarının yanı sıra ilçe okullarının halk oyunları ekiplerince gösteriler sunuldu. Kıryarlar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri ile Kemalpaşa Okulu ritim grubunun gösterileri renk kattı. Törende Vakıfbank okulundan minik öğrenci Derin Doğruyol şiir okudu.