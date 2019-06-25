Söke’de 16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı Söke Polisi 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Söke Polisi 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 16 adet arama kaydı bulunan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1994 doğumlu M.O. isimli şahsı ilçenin Konak Mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda yakaladı. M.O. Söke cezaevine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.