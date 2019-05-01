Söke’de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları

Söke Kültür Sanat Emek Platformu bileşenleri sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.

Basın açıklaması öncesinde halaylar çekildi, 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkusu Söke Cumhuriyet meydanında yaşandı. Söke’deki 1 Mayıs kutlamalarına Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, CHP İlçe Başkanı Mesut Atakan, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez’de katıldı.

Basın açıklamasını platform adına Eğitim-Sen’den Selami Akdemir yaptı. Akdemir, "Bizim memleket dediğimiz, herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı bir işi olsun. Bizim memleket dediğimiz, ölümüne çalıştırıldığımız işyerleri, açlık ve yoksulluk sınırının altında ücretler, taşeron köleliği, güvencesizlik değildir. Bizim memleket dediğimiz, eşit yurttaşlık, barış ve kardeşlik hakim olsun” ifadelerine yer verildi.

Söke’de eylemleri devam eden SİBAŞ işçilerinin de bir basın açıklaması yaptığı, 1 Mayıs kutlamalarında, Aydın EYT Derneği de kısa bir açıklama yaptı. Açıklamaların ardından kalabalık dağıldı.