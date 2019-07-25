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Söke Ticaret Odası’ndan Basına 24 Temmuz Kahvaltısı

Söke Ticaret Odası, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:52
Söke Ticaret Odası’ndan Basına 24 Temmuz Kahvaltısı

Söke Ticaret Odası, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111. Yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.


Söke Belediyesine ait LİMA Restaurant’ta gerçekleşen kahvaltılı toplantıda Söke Kaymakamlığına vekaleten bakan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şube Başkanı Ali Esmer, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Söke Temsilcisi Levent Tuncer, basın çalışanları ve Ticaret Odası Meclis Üyeleri katıldı.


Samimi ortamda yapılan kahvaltının ardından kısa bir konuşma yapan Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümünü kutlayarak, oda olarak yapılan tüm etkinliklerine katılım sağlamalarından ve desteklerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür etti. Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara’nın da kısa bir konuşma yaparak basın mensuplarının günlerini kutladığı konuşmanın ardından Söke Belediye Başkanı levent Tuncel, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de yaptıkları konuşmalarında basın mensuplarının 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümünü kutladılar.


Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şube Başkanı Ali Esmer yaptığı konuşmasında yerel basının yaşadığı sıkıntılara değinerek, bu sıkıntıların aşılması için gerekli yasal düzenlemelerin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Gazeteler, yerel radyo televizyonlar ve basın camiasının tüm kesimlerinin zorluklar yaşadığına dikkat çeken Ali Esmer; “Her geçen gün birçok kentte kapanan gazeteleri, basın kuruluşlarını duyuyoruz. Merkezi ve yerel yönetimler basına destek vermelidir” dedi.


Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Söke Temsilcisi Levent Tuncer ise konuşmasında; “basında sansürün kaldırılışının yıldönümlerinde daha çok basın özgürlüğü dile getirilir. Çünkü Türkiye’de düşünceleri nedeniyle tutuklu olan gazeteciler var. Devletine ve Milletine ihanet edenler ayrılarak sırf düşüncelerinden dolayı içerde olan tutuklu gazeteciler unutulmamalıdır. Ayrıca basının ekonomik olarak güçlü olması, basın çalışanlarının sosyal güvencelerinin yerine gelmesi çok önemli. Baskıdan uzak aydınlık yarınlara olan inancımla, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümü kutlu olsun” dedi.


Daha sonra Ticaret Odası tarafından gazetecilere günün anısına hediyeler dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:52
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