Söke THK’dan Bağışçılara Teşekkür

Türk Hava Kurumu (THK) Söke Şubesi geçtiğimiz Ramazan ayında fitre ve zekat yardımında bulunan bağışçılara teşekkür etti. T

HK Söke Şube Başkanı İdris Balcı’dan edinilen bilgiye göre 24 Bin TL fitre, 10 Bin 322 TL zekat ve 3 Bin 349 TL bağış olmak üzere toplam 37 Bin 681 Bin 40 TL toplandı.İdris Balcı; “THK’na yardımcı olan tüm okul yetkililerine, muhtarlarımıza, çalışanlarımıza, tüm vatandaşlarımıza kurumumuza gösterdikleri ilgi ve alakalarının devamını temenni eder, sağlıklı günler dilerim” dedi.