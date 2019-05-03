Söke MYO’da bahar şenliği Adnan Menderes Üniversitesi Söke Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen bahar etkinliklerinde öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Adnan Menderes Üniversitesi Söke Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen bahar etkinliklerinde öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Etkinliklere Söke Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kamil Bircan, yüksekokul personeli ve öğrencileri katıldı.

Etkinlik kapsamında Hilmi Fırat Anadolu Lisesi ve Üniversitemiz Folklor Topluluğunun yaptığı gösteriler büyük alkış aldı. Müzik gruplarının şarkılarıyla coşku dolu anlar yaşayan öğrenciler, karaoke yarışmasında yeteneklerini sergiledi. Etkinlik geleneksel çuval yarışması ve halat çekme yarışmalarıyla devam etti.

El sanatları ürünlerinin de sergilendiği etkinlik gün boyunca devam etti.

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