Söke Kızılay, Ramazan ayında 2 bin aileye el uzattı Türk Kızılay’ı 151.

Türk Kızılay’ı 151. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Kızılay Söke Şubesi Başkanı Oğuz Eryıldız, 2019 yılı Ramazan ayı faaliyetlerini değerlendirirken; destekçileri ile birlikte asli faaliyetlerinden biri olan kan bağışı kampanyalarının yanında yardıma muhtaç vatandaşlara da el uzattıklarını söyledi.



Söke’de Ramazan ayında 550 aileye kuru erzak, 408 aileye kavurma eti, 95 aileye fitre ve zekat, yaklaşık 1.000 aileye de giysi yardımı ulaştırdıklarını belirten Oğuz Eryıldız; yardımların ulaşmasında gönüllü bağışçılarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kızılay Söke Şubesi Başkanı Oğuz Eryıldız; “Yaptığımız faaliyetlerle ayrımsız paylaşımlarımız devam edecek. 151 yıldır parlayan hilalimizle birlikte gönüllü çalışmalarımız sürecek. Bu vesileyle kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun” dedi.

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