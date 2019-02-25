Söke Kızılay Oğuz Eryıldız’la devam kararı aldı
Türk Kızılay Derneği Söke Şubesi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.25 Şubat 2019 Pazartesi 12:47
Türk Kızılay Derneği Söke Şubesi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Kızılay Söke Şubesi mevcut Başkan Oğuz Eryıldız’la devam kararı aldı.
Genel kurul toplantısı dernek binasında yapılırken; Oğuz Eryıldız Başkanlığı’ndaki yönetim kurulunda Şebnem Tokat, Yaşar Başpehlivan, Alptekin Çınar, Ahmet Köylü yer aldı.
Türk Kızılay Derneği Söke Şubesi Başkanı Oğuz Eryıldız gerçekleştirdikleri genel kurulun hayırlı olmasını dilerken; Söke’de gerçekleştirdikleri faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.
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