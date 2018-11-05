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Görenler şok oldu! Bir gecede 4 katı zam yaptılar

Apple, App Store üzerinden Türkiye’de satılan uygulamalara önceki fiyatlarının 4 katına kadar zam yaptı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:59
Görenler şok oldu! Bir gecede 4 katı zam yaptılar

Dün akşamdan itibaren 4 katına çıkan uygulama fiyatları Apple kullanıcılarını şoka uğrattı. Henüz uygulama içi satın almalara gelmemiş olan zam birkaç gün içinde bütün uygulamaları etkileyecek gibi görünüyor.

Şuan için Apple Music tarafında herhangi bir zam söz konusu değil. Bütün kullanıcıları etkileyecek olan bu zamlar ile birlikte Apple nasıl bir fiyatlandırma politikası izleyecek bilemiyoruz.

Apple, geçtiğimiz hafta iPhone, iPad, Macbook modellerinin fiyatlarını indirdi ancak uygulama fiyatlarına ciddi oranda zam uyguladı. Bugünlerde dolar kuru 5.5 civarında seyretse de App Store’daki yeni fiyatlandırmaya baktığımızda dolar kurunun 7.00 TL olarak baz alındığını görüyoruz.

App Store’daki eski ve yeni fiyatlar

0,59 TL > 1,99 TL

8,49 TL > 26,99 TL

29,99 TL > 49,99 TL

ABD fiyatları ve Türkiye’deki yeni fiyatlar

0.99 dolar > 6,99 TL

1,99 dolar > 12,99 TL

2.99 dolar > 19,99 TL

3.99 dolar > 26,99 TL

6.99 dolar > 49,99 TL

8.99 dolar > 59,99 TL

9,99 dolar > 69,99 TL

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 07:59
  1. zam
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  3. App Store
  4. uygulama

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