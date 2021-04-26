Şoke eden paylaşım: Mehmet Ceyhan Ermeni köyünde dünyaya geldi! Gülen gibi...

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Türkiye için uzun süredir "tam kapanma" isteyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın "tam kapanma" kararına rağmen hala "Bu tam kapanma değil, Çin'in kapıları çivilediği ve karne ile dışarı çıktığı gibi kapanma olması lazım" demesi dikkat çekti.

Tam kapanmada esnafın zor durumda kalacağını da daha önce itiraf eden Mehmet Ceyhan, ekonomiyi felç edecek olan tam kapanmanın daha sıkı olması gerektiğini belirtti.

"5 yaşında UNICEF ile dolaştı"

Öte yandan 5G Virus News Platformu'ndan Ceyhan ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. İddiaya göre, Ceyhan'ın Ermeni köyünde doğduğu ve 5 yaşında ebesiyle UNICEF aracında köy köy dolaşı aşı yaptığı belirlendi. Ayrıca Ceyhan'ın FETÖ lideri Fethullah Gülen gibi dikkat çeken ilişkileri olduğu öne sürüldü.

5G Virus News Platformu şu iddiaları paylaştı:

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile ilgili bilgiler yağmaya başladı...

Kendisi 1957 yılında Elazığ'ın Hıdırbaba Köyü'nde (Ermeni Köyü) dünyaya geldi.

5 yaşında iken ebe halası ile birlikte UNICEF'in aracı ile köy köy dolaşıp, aşı yaptılar.

Fethullah Gülen'in 5 yaşında arapça öğrendiği gibi...

"Bunların hepsi tesadüf(!)"

"Bilim Kurulunu da kontrol eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 1984-1985’te baş asistanken, "TÜRKLERİN MUMLU BİR OYUNU VARMIŞ" diyen İngiliz Kraliçesine Çaydaçıra oynamak için Elazığ'dan ekip hazırlatıp bu kutsal görevi yerine getirdi. Bunların hepsi tesadüf. Tam da yetmez ful kapanma"

"Sağlık Bakanlığının kurduğu bütün komisyonlarda bulundu"

"Türkiyeyi avucunu içine alan Mehmet Ceyhan 1998’de ABD’ye gitti. 25 yıl Sağlık Bakanlığının kurduğu bütün komisyonlarda bulundu ve tabii ki İhsan Doğramacı'dan el aldı. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinde yıllarca başkanlık yaptı. Sonra Ateş Kara'yı yetiştirdi!

Görev adamı"