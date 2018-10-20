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Şoke eden iddia: Prens Selman Kaşıkçı'yı bakın neden hedef almış!

ABD basınında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed  bin Selman gözetiminde Riyad'da kurulan bir sosyal medya ekibinin, ülke dışında  yaşayan muhaliflerin sesini bastırmak için Twitter'da kampanyalar düzenlediği ve  öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın en önemli hedefler arasında yer aldığı iddia  edildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 21:15
Şoke eden iddia: Prens Selman Kaşıkçı'yı bakın neden hedef almış!

New York Times (NYT) gazetesinde yer alan "Suudilerin imaj yapıcıları:  Bir trol ordusu ve Twitter'daki bir köstebek" başlıklı haberde Suudi yönetimi,  ülke dışında yaşayan muhalif isimleri sosyal medya mecralarından susturmak için  operasyonlar yapmakla suçlandı.

Riyad'da Suudi Veliaht Prens bin Selman gözetiminde kurulduğu ve bin  Selman'ın yardımcılarından Suud el-Kahtani'nin yönettiği iddia edilen sosyal  medya ekibinde yüzlerce kişinin görev aldığı ileri sürüldü.

El-Kahtani'nin, bin Selman'ın medya operasyonlarını yürüttüğü ve  sosyal medya ekibi içinde "trol ustası" olarak adlandırıldığı ifade edildi.

"Kaşıkçı, en önemli hedeflerden biriydi"

Haberini, söz konusu firmanın işleyişi hakkında bilgi sahibi olan 7  kişiyle yaptığı görüşmelere dayandıran NYT, bu sosyal medya ekibinin hedef aldığı  en önemli kişilerden birinin de konsoloslukta öldürülen Cemal Kaşıkçı olduğunu  ifade etti.

Haberde, Riyad'daki sosyal medya ekibinin Twitter üzerinden yürüttüğü  "operasyonlara", 2013 yılında Twitter'a giren Ali el-Zebara adlı Suudi  vatandaşının da destek verdiği ileri sürüldü.

Twitter'da "köstebek" iddiası

Ali el-Zebara'nın Twitter'da kısa süre içinde mühendis olarak  yükseldiği, birçok hesapla ilgili kişisel bilgilere erişim hakkı kazandığı ve bu  yolla Riyad'a muhalif bazı isimlerle ilgili bilgileri kendi ülkesinin istihbarat  unsurlarına aktardığı iddia edildi.

ABD istihbaratının bu kişiyle ilgili şüphelerini Twitter'a iletmesinin  ardından firmanın el-Zebara'yı idari izne çıkardığı, hakkında soruşturma  yürüttüğü ve net bir delil bulamamasına karşın 2015 yılının aralık ayında  görevine son verdiği kaydedildi. Ülkesine dönen el-Zebara'nın, hemen ardından  Suudi yönetimi için çalışmaya başladığı bilgisine de yer verildi.

Twitter, kısa süre önce Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yanlısı  mesajlar yaydığını tespit ettiği çok sayıda "bot" hesabı kapattığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna  girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan  arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi  Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın  İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi  vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun  sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 21:15
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. el-Zebara
  4. New York Times
  5. Suudi yönetimi
  6. Suudi Veliaht Prens bin Selman
  7. Riyad
  8. El-Kahtani
  9. Ali el-Zebara
  10. ABD istihbaratı
  11. Cemal Kaşıkçı

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