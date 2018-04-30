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Şoke eden canilik! Tatil için çocuklarını öldürdü

Rusya, Elena Kerimova isimli bir annenin tatile gidebilmek için iki çocuğunu soğukkanlılıkla öldürdüğü cinayetlerin şokunu yaşıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 00:14
Şoke eden canilik! Tatil için çocuklarını öldürdü

Rusya'yı ayağa kaldıran olay Nijni Novgorod şehrinde meydana geldi. 

Mayıs ayı başında sıcak bir ülkede tatil paketi satın alan cani anne, 4 yaşındaki kızı Cemile ve 2 yaşındaki oğlu Süleyman’ı kendi elleriyle boğarak öldürdükten sonra minik cesetleri yakmak istedi. 
 
Çıkardığı yangını söndürmeye gelen itfaiye korkunç bulgu karşısında dona kaldı. Güvenlik güçleri tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalanan genç kadın tek bir gözyaşı bile dökmeden soğukkanlılıkla onlara gelecek sağlayamadığı için öldürdüğünü itiraf etti. 

ÇOCUKLARINA 'ÂŞIK OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU'

5 yıl önce evlenen ve daha sonra boşanan Elena Kerimova 4 yaşındaki Cemile ve 2 yaşındaki Süleyman’ı tek başına büyütüyordu. Devamlı bir işte çalışmayan genç kadın yerel basına göre genelde akrabalarının yardımıyla geçiniyordu. Genç kadın, bir hafta öncesine kadar sosyal ağlarda çocuklarını sevdiğini yazıyordu. 

Habere göre, Rusya’daki uzun kış aylarından sonra sıcak bir ülkede 50 bin ruble karşılığında (yaklaşık 3 bin 300 TL) tatil turu satın alan kadın çocukları kime bırakacağı problemiyle karşılaştı. 

Rus basınında çıkan haberlere göre, yeni bir hayata başlama kararı alan genç kadın iki çocuğunu binek bir oto kiralayarak şehir dışına çıkardı. Kırsal kesimde arabanın arka koltuğunda oturan iki çocuğunu boğarak öldüren Kerimova ilk önce minik cesetleri ormanda ateş yakarak yok etmek istedi. 

Ancak aşırı duman çıkınca ateşi söndüren kadın yarı yanmış kendi evlatlarının cesetlerini gerisin geri arabanın bagajına yükleyerek yeni planlar yapmaya başladı. 

Yolda Osinki köyü yakınlarında tarlaların birinde terk edilmiş samanlık bulan Elena, korkunç palanını burada devam ettirdi. Çocuklarının yarı yanmış cesetlerini samanlığa taşıyan kadın çocuklarının üzerine benzin dökerek ikinci defa yaktı. 

28 Nisan akşamı Elena Kerimova’ya ulaşılarak çocuklarının nerede bulunduğu sorulduğunda genç kadın işlediği canice suçu gizlemeyerek anlattı. Rus basını, Kerimova'nın getirildiği karakolda soğukkanlılıkla çocuklarını nasıl öldürdüğünü itiraf etmiş.

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu kalması kararı alınan duruşmada genç kadın tek bir gözyaşı bile dökmeden “Çocuklarıma bakamıyordum. Onlara iyi bir gelecek veremeyeceğimi anladığım için öldürerek kurtulmalarını sağlayan planı uyguladım” savunmasını yaptı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 00:14
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