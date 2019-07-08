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Söke Çayı’nda temizlik çalışması başlıyor

Söke’nin en önemli sorunlarından biri olan Söke Çayı’nın ıslah edilmesi ile ilgili önemli adımlar atılıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:29
Söke Çayı’nda temizlik çalışması başlıyor

Söke’nin en önemli sorunlarından biri olan Söke Çayı’nın ıslah edilmesi ile ilgili önemli adımlar atılıyor.


Geçtiğimiz hafta Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in Ankara ziyareti sonrası “Yakın zamanda başlaması için umutla döndüm” dediği Söke Çayı ile ilgili olarak; yeni bir adım da Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz’dan geldi.


Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta’yı Söke’ye davet eden Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz Söke Çayı’nda inceleme yaptı. Söke Çayı’nın bir an önce temizlenmesi gerektiğini dile getiren Milletvekili Yavuz, DSİ Bölge Müdüründen kısa sürede temizlik yapılacağının müjdesini aldı. Temizlik Çalışması hafta sonunda başlıyor, Proje ile ilgili ihale hazırlık süreci ise başladı.



Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta; “Söke Çayı Islahı 1. Kısım İşi olarak 2019 yılı yatırım programına girdi. Şehir merkezinde gelen 2.5 kilometrelik kısım yatırım programımızda var. 10 Milyon TL’lik de bir keşfi var. İhalenin hazırlık çalışmaları yapılıyor. Döner dönmez makine ekipmanı tedarik ederek Söke’ye sevk edip, temizlik çalışmalarına hemen başlayacağız. Hafta sonu yada önümüzdeki hafta başında temizlik çalışması başlayacak. Madenciler Köprüsü ile Milas Karayoluna kadar olan kısımda temizlik çalışması yapılacak” dedi.


“Söke Çayı Projesi Yatırım Programında”


Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz; “Söke Çayı Projesi 6.5 kilometrelik bir hattı kapsıyor. İlk etapta şehrin merkezinde kalan 2.5 kilometrelik kısmı ile ilgili adımı attık. İlk adım neydi projenin yatırım programına alınmasıydı. Projenin 2019 yılı yatırım programına alınmasıyla birlikte bu alanla ilgili 10 milyon TL’lik bir keşif bedeli öngörüldü. İhale aşamasına geldi. Söke Çayı Projesi’nin yapımıyla ilgili prosedür devam ediyor. Bunun yanında çayın temizliği için Bölge Müdürümüz yerinde inceleme yaptı. Kısa sürede ekipmanı sevk ederek temizlik çalışması da yapılacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:29
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