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Söke Belediyesinde devir teslim yapıldı

Yerel seçimlerde seçilerek Söke’nin yeni Belediye Başkanı olan Levent Tuncel, ilçe seçim kurulundan mazbatasını almasının ardından Söke Belediyesi’ne gelerek görev süresine resmen başladı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 13:30
Söke Belediyesinde devir teslim yapıldı

Yerel seçimlerde seçilerek Söke’nin yeni Belediye Başkanı olan Levent Tuncel, ilçe seçim kurulundan mazbatasını almasının ardından Söke Belediyesi’ne gelerek görev süresine resmen başladı.


Mazbatasını almasının ardından Söke Belediyesi’ne gelen Levent Tuncel, düzenlenen törenle Başkanlık görevini son 5 yıl Belediye Başkanlığı görevini yapan Süleyman Toyran’dan devraldı. Devir teslim töreninde 1984-1994 yıllarında Belediye Başkanlığı yapan 22. Dönem Milletvekili Mehmet Semerci ve 2004-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Necdet Özekmekçi de bulundu.


Görevini devreden Süleyman Toyran, yeni Başkan Levent Tuncel’i kapıda çiçekle karşıladı. Büyük bir kalabalığın eşlik ettiği Levent Tuncel, Belediye Başkanlığı makamına geldi. Süleyman Toyran’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Levent Tuncel, Toyran’a plaket takdim etti.


2014 yılında halkın tercihi ile beş yıl makamda oturma şansı yaşadığını belirten Süleyman Toyran; “Yüzümüzün akıyla devraldığımız ve yine yüzümüzün akıyla devredeceğimiz bir görev yaptım. Seçimlerde halkımızın teveccühü CHP ve Levent Tuncel Başkan oldu. Ben kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Bu koltuğa gelen herkesin tek bir amacının olduğunu çok iyi biliyorum. Amaç Söke ve Sökeliye hizmet. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Söke’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


“Seçim sürecinde meydanlarda da söylemiştim, Söke’ye hizmet eden tüm Belediye Başkanlarına teşekkür ettim” sözleriyle konuşmasına başlayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Süleyman Başkanımıza da hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum” dedi.


Süleyman Toyran’ı kapıya kadar uğurlayan Söke’nin yeni Belediye Başkanı Levent Tuncel daha sonra kendisine tebrikleri kabul etti. Meclis salonunda kendisini bekleyen partilileri, vatandaşlara hitap eden Levent Tuncel, Söke’nin önümüzdeki süreçte çok güzel hizmetlerle buluşacağını söyledi. Burada CHP İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, Söke’nin önceki dönem belediye başkanları Mehmet Semerci ve Necdet Özekmekçi de birer konuşma yaptı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 13:30
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