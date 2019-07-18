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Söke Belediyesi sanayi sitesine el attı

Söke Belediyesi ekipleri sanayi sitesinde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
Söke Belediyesi sanayi sitesine el attı

Söke Belediyesi ekipleri sanayi sitesinde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı. Sokak temizliklerinin yanı sıra yapılan çalışmada kaldırım ve yol işgallerinin önlenmesi de hedefleniyor.


Söke Belediyesi’nin kadın ekibinin yanında zabıta ekiplerinin de destek verdiği kapsamlı çalışma Söke Sanayi Sitesi Kooperatifi işbirliği ile yapılıyor. Sanayi sitesinin sokaklarında yapılan temizlik çalışması kendini göstermeye başlarken; esnaflar yol kenarı ve kaldırımlarda bulunan işgal durumundaki hurda araç, makine-ekipman ve ürünlerini kaldırmaları konusunda uyarılıyor. Esnafların çalışmaya destek verdikleri görülürken; sanayi sitesinde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışması esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı.



Yerel seçimlerden önce sanayi sitesi ziyaretinde “Söke Sanayi sitesi hak ettiği hizmeti alacak” diyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, bir sözünü daha yerine getirmiş oldu. İşe kapsamlı temizlik çalışması talimatı ile başlayan Levent Tuncel; sanayi sitesine gereken hassasiyeti göstereceğini ifade etmiş oldu.



Sanayi sitesinde yaptıkları çalışmadan dolayı Söke Belediyesi’ne teşekkür eden Kooperatif Başkanı Mahmut Basal; “Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel ve ekibi talebimizi geri çevirmedi ve çalışmalara başladı. Bundan sonraki süreçte esnaflarımızın da dikkat ve özeni çok önemli. Gereken desteği esnaflarımızdan da bekliyoruz” dedi.


Sanayi sitesinde hurda araçlar ve ekipmanların gelişigüzel yol ve kaldırımları işgal ettiğine dikkat çeken Söke Belediyesi Saha Ekipleri Koordinatörü Mehmet Ünsal Bakar ise; “Başkanımız Levent Tuncel’in verdiği talimat doğrultusunda sanayi sitesinde yeşil alanların ortaya çıkması ve gerekirse yeşil alan miktarının arttırılması, kapsamlı temizlik çalışmasının yapılması adına çalışma başlattık. Zabıtamızdan da esnaflarımızın ekipmanlarını kaldırmaları için destek alıyoruz. Faydalı ve güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Burada esnaflarımızın verecekleri destek ve sanayi sitelerine sahip çıkmaları çok önemli” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
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