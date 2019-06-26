Söke Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen toplu iş sözleşmesi imzaladı

Söke Belediyesi ve Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Söke Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen imza töreninde Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Velittin Tekeli,Tüm Yerel-Sen Aydın Şube Başkanı Çağatay Çatal, Hukuk Sekreteri Edip Eroğlu, Basın Yayın ve Eğitim Sekreteri Ülkü Avcar, İlçe Temsilcisi Ahmet Telli bulundu.

Tüm Yerel-Sen Aydın Şube Başkanı Çağatay Çatal; “Tüm Yerel-Sen Aydın Şubesi olarak Söke Belediyemiz memurlarını kapsayan toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Belediyemiz ve sendika üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımız Levent Tuncel ve belediye yönetimimize gösterdikleri karşılıklı anlayıştan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Emeğin ve emekçinin yanında olduklarını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Gönül her zaman en yükseğinden yapmak ister. Elimizden gelen özveriyle ve sendika ile karşılıklı anlayış içerisinde toplu sözleşmemizi yaptık. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.