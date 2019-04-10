Söke Adliyesi’nde mesleklerinde 25 yılını dolduranlar onurlandırıldı Söke Adliyesi’nde meslek yaşamlarında 25 yılı dolduran memurlara belge verildi.

Söke Adliyesi’nde meslek yaşamlarında 25 yılı dolduran memurlara belge verildi.

Söke Adliyesi’nde gerçekleşen belge törenine Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk başta olmak üzere, savcılar, hakimler ve adliye çalışanları katıldı. Gerçekleşen törende meslekte 25 yılı geride bırakan çalışanlara Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün imzasını taşıyan ’Tebrik Belgesi’ verildi. Takdim edilen belgenin üzerinde; “Meslek hayatınızda 25 yıllık hizmetleriniz nedeniyle tebrik eder, adalet teşkilatına katkılarınızın ve başarılarınızın devamını dilerim” ifadesi yer aldı.

Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk de belge töreninde yaptığı konuşmasında; “Tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.