Söke Adalet Ormanına ilk fidanlar dikildi

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu.

Oluşturulan ormana ilk fidanların dikimini de protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Fidan dikiminde Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Kuşadası İlçe Kaymakamı Sadettin Yücel, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Söke Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan başta olmak üzere Söke ve Kuşadası Adliye çalışanları da yer aldı.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan Adalet Ormanı’na fidan diktik. Hem fidan diktik, hem de Nevruz Bayramı’nı kutladık. Etkinlikle öğrencilerimize doğa bilincini de fidan dikerek vermiş olduk” dedi.