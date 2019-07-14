Söke, 15 Temmuz Demokrasi Destanını konuştu

AYDIN (İHA) – ADÜ Söke İşletme Fakültesinin düzenlediği 15 Temmuz ve Türkiye’de Demokrasi konulu panel, 12 Temmuz 2019 tarihinde Söke’de gerçekleşti.

Panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, , Üniversitemiz Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay,Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, çok sayıda sivil toplum örgütü mensubu, akademisyenlerimiz ve vatandaşlarımız katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın yaptığı konuşmada Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in selam ve mesajını iletti. Aydın, “Adını Demokrasi Şehidi Adnan Menderes’ten alan bir eğitim kurumu olan Üniversitemizin, demokrasiyi içselleştirmiş nesiller yetiştirmek gibi temel bir misyonu var. Bu bilinç ve duyarlılık ile bir plan programla yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Milletimizin birlik ve bütünlüğünün hedef alındığı tarihimizin en büyük ihanetlerinden olan 15 Temmuz 2016’da yapılan hain saldırıya en büyük cevabı ‘Millet İradesi’ vermiştir. Milletine sahip çıkacak gençler yetiştirme hedefi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında Üniversite olarak bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz ve inanıyoruz ki vicdanı hür, aklı hür, irfanı hür olarak yetiştirdiğimiz gençler ülkemizin geleceği olacaktır”şeklinde konuştu.

Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Neval Genç ise, akademisyen olarak darbelere karşı olduklarını bunların tarihimizde kara bir leke olduğunu, demokrasiye yapılan hiçbir saldırının kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurguladığı konuşmasında, “Türkiye demokrasi tarihi maalesef her 10 yıl da bir darbelerle kesintiye uğramıştır.Bu kalkınmamız önündeki en temel engellerden biridir. Ülkemizin geleceği ve refahı için birlik ve bütünlüğümüzün öneminin bilinciyle bilimsel çalışmalarımıza ağırlık vererek çalışmalıyız ve bu ilkeleri yetiştireceğimiz gençlere empoze etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Dr. Metin Çelik konuşmasında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 sağlam bir mücadele vererek demokrasi savaşını kazandığını belirtti. Çelik, Avrupa ülkelerinin bu süreçte reaksiyon göstermekte gecikmelerinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini, Türk milletinin ise canını ortaya koyarak bağımsızlığı ve demokrasiyi savunmasının tüm dünyaya örnek teşkil edecek düzeyde değerli bir durum olduğunu ifade etti.

Dr. A. Bora Tarhan, Türk siyasi hayatında demokratik sistem ve darbelerin etkilerinden bahsettiği konuşmasında, ‘Demokratik Pekişme’ kavramının gerçekleşmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızda;siyasal, sosyal, ekonomik aktörler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları,basın ve akademi mensuplarının görev ve sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Arş. Görevlisi Ecem Buse Sevinç "Etkili Yönetimde Sosyal Medyanın Rolü" konusunda bilgiler verdiği konuşmasında,“15 Temmuz’da vatandaşlarımızın demokrasi nöbetlerinde gerçekleştirdikleri mücadelenin yanı sıra katılımcı demokrasi adına,sosyal medyada mecralarında yapılan etkileşim, bildirim ve paylaşımlarla başarılı bir savuşturma yapışmıştır. 15-19 Temmuz tarihlerinde sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar incelenirse vatandaşın düşünceleri ve sosyal medyanın gücü gözükecektir“ dedi.

Panel aktif bir şekilde gerçekleşen soru-cevap ve fikir paylaşımlarının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.