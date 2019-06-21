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Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Antalya’da Gürcistan uyruklu kadını evinde boğarak öldüren zanlı otogardan kaçarken yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:39
Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Antalya’da Gürcistan uyruklu kadını evinde boğarak öldüren zanlı otogardan kaçarken yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde beraber oldukları esnada tartıştıklarını ve ardından kadını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Muratpaşa ilçesi 1281 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine daire polis itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden girdi. Polis 2 çocuk annesi 61 yaşındaki Gürcistan uyruklu Ketevan K.’yi salonda üst tarafı çıplak, hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede kadının yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde, binada ve çevrede geniş çaplı incelemebaşlattı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için dört mahallede yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi. Belirledikleri şüphelileri tek tek inceleyen ekipler, zanlının bekçi emeklisi 67 yaşındaki M.K. olduğunu belirledi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirlenen zanlı otogardan başka bir ile gitmeye çalışırken dün yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifade işlemlerinin ardından M.K., adliyeye sevk edildi.



İple boğmuş


Zanlının, hayat kadını olduğu iddia edilen Gürcü kadınla Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde karşılaştıkları ve beraber olmak için anlaşıp, kadının evine gittikleri öğrenildi. Eve gelen ikilinin beraber oldukları esnada tartışma yaşandığı ve M.K.’nin kadını iple boğarak öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:39
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