Sokaktaki Sahipsiz Canlar İçin

Cansuyu Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Gaziantep’te bir ilke imza atarak sokak hayvanları yararına kermes düzenledi.

Kermesten elde edilen gelir ile sokak hayvanlarının klinik ve mama masraflarının karşılanacağını belirten Dernek Başkanı Cansu Karabacak, “Hiçbir geliri olmayan bir dernek için yılda yaklaşık 400-500 köpeğin düzenli beslenmesi, tedavisi, ihbarlarla alınan yaralı hayvanların bakımlarını kendi gücümüzle karşılayamamaya başladık. Canların hayatını sürdürebilmeleri, beslenmeleri ve barınmaları için kendi emeğimizi kermes düzenleyerek sunduk. Kermesimizden gelen desteklerle birlikte sokakta yaşayan canlarımıza umut olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gaziantep’teki sokak hayvanlarının beslenme ve bakımlarını sağlayarak umut olan Cansuyu Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Şahinbey Parkı’nda 2 gün süren kermes düzenlendi. Dernek üyelerinin ve gönüllülerin desteğiyle kurulan kermesten elde edilen gelirle sokaktaki canların mama ve klinik masrafları karşılanacak. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Karabacak, “Cansuyu Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği olarak yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Bu bir yıl içerisinde her Pazar aksatmadan Organize Sanayi Bölgelerinde yaklaşık 500 köpeğin beslenmesi ve tedavisi için gönüllülerimizle beraber çalışmalar yürütüyoruz. Tedavilerini kendi imkanlarımızla özel kliniklerde yaptırıyoruz. Mamalarını kendi imkanlarımızla ve hayvanseverlerin desteğiyle alıyoruz, yemek artanlarını toplayıp beslenmelerine destek oluyoruz.Kişisel olarak hayvanlara bakan ama gücü bir noktada yetmeyenler için de kendi gücümüz yettiğince mama alıp kendilerine ulaştırıyoruz. Hayvanların yararına yapılan tüm çalışmalarda yer almaya çalışıyoruz. Gaziantep’te barınan sokak hayvanlarının bakımını ve beslenmesini karşılamak adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Tüm Gelir Sokak Hayvanlarına Harcanacak

Sadece Gaziantep’ten değil civar şehirlerden gelen ihbarlara da destek olduklarını ifade eden Karabacak, “Şehir dışından aldığımız yaralı, kazalı kedi ve köpek ihbarları oluyor. Eğer vatandaşların tedaviye gücü yoksa o canın asla o şekilde kalmasına müsaade edemeyiz. Kliniklere yönlendirip tedavi masraflarını karşılamaya çalışıyoruz. Yeter ki canların canı yanmasın diyoruz. Hiçbir geliri olmayan bir dernek için yılda yaklaşık 400-500 köpeğin düzenli beslenmesi, tedavisi, ihbarlarla alınan yaralı hayvanların bakımlarını kendi gücümüzle karşılayamamaya başladık. Canların hayatını sürdürebilmeleri, beslenmeleri ve barınmaları için kendi emeğimizi kermes düzenleyerek sunduk. Gönüllülerimiz aracılığıyla yemekler, pasta ve börekler, kitaplar, el işi ürünleri satışa sunduk. Kermesimizden gelen bu desteklerle birlikte sokakta yaşayan canlarımıza umut olacağız. Dernek üyelerimizle güzel bir aileyiz. Aile olarak bu kermesi düzenledik ve evcil hayvanlarımızın da bir araya gelmesini sağladık. İnsanlar kedileri ve köpekleriyle gidebileceği, sosyalleşebileceği, mümkünse yemek yiyebileceği yerler arıyorlar. Kermesimize çok güzel bir katılım var, imkanımız olursa ileride de bu kermesleri devam ettirmeyi ve sokaktaki canlara umut olayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Minikler İçin Okullarda Seminer

Sokaktaki canların beslenme ve tedavilerinin yanı sıra okullarda seminerler de düzenlediklerini belirten Karabacak, “Bazı okullara seminerler düzenliyoruz. Çünkü sadece kedilerin ve köpeklerin beslenmesi ve barınması ile bitmiyor. Diğer taraftan hayvanlar ve doğa adına bilinçli bir neslin yetişmesini amaçlıyoruz. Okul müdürlüğünde 3.yılım ve 3 yıldır sokak kedilerimize okulda bakıyoruz. Hem kedilerimizin karnını doyuruyoruz, sağlıklı bir ortamda yaşıyorlar, hem de öğrencilerimiz hayvan sevgisi ile büyüyor. Çocuklarımız kendinden daha güçsüz olan canlılara merhamet etmeyi ve sahip çıkmayı öğreniyor. Her sene başında önce vatan, doğa, insan ve hayvan sevgisini öğretmeye çalışıyoruz. Her şey sevmekle başlıyor” diye konuştu.